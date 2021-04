Modifican la ORA para que los vecinos de Pescadería puedan estacionar en la zona verde del Ensanche

A medida que se peatonalizan las calles, el espacio para aparcar se vuelve más escaso. Los primeros en notarlo son los vecinos, que cada vez tienen que dar más y más vueltas para conseguir estacionar su vehículo en la calle. El Ayuntamiento no piensa dar marcha atrás en su política de peatonalización, pero trata de minimizar las molestias para los vecinos. Así que la Concejalía de Movilidad reordenó esta semana la ORA en la zona del Ensanche y de Pescadería, fusionándolas y compartiendo las plazas verdes.





La alcaldesa, Inés Rey, dio a conocer esta medida, que da respuesta así a las peticiones vecinales. En el caso de la Pescadería, los residentes solo contaban con 41 estacionamientos en zona verde. Pero al tratarse de un barrio situado sobre el istmo de la península coruñesa, el espacio para estacionar es siempre escaso. Por eso Movilidad optó por fusionar el sector 2 (Pescadería) y el Sector 3 (Ensanche) en uno solo. “De este modo, aclaró Rey, “os veciños da zona da Pescaría tamén poderán recorrer ás 328 prazas situadas no Ensanche”. En total, entre estos dos barrios suman 369 plazas de estacionamiento para residentes.





“Todos tenemos coche”

El presidente de la asociación de vecinos de Pescadería, Ensenada del Orzán, criticó la medida por considerar un simple parche. “No se pueden cerrar los ojos a la realidad, y la realidad es que todos tenemos coche”, insiste José Luis Méndez. A menudo, cada familia dispone incluso de dos vehículos y encontrar aparcamiento se vuelve difícil. “La gente usa el vehículo para ir a trabajar, para viajar al pueblo o para llevar a los niños a las actividades”, enumera. Por eso considera que el Gobierno local está dando la espalda a la realidad.





Según su visión, la iniciativa de Movilidad no solo resulta netamente insuficiente, sino que mira a corto plazo. Para Méndez, lo que necesita toda la zona de Pescadería, desde el Museo de Bellas artes hasta la plaza de Pontevedra, es un análisis profundo. “Y de momento no existe, a parte de un Pepri cuyo resultado ha sido negativo”, asegura. E insiste en que si la Pescadería se tiene que convertir en una zona residencial, necesitará aparcamiento. No necesariamente en la calle o subterráneos: él apuesta por edificios de aparcamientos, de varias plantas.





A pie o en transporte público

Pero eso está muy lejos del planteamiento del Gobierno de Inés Rey, que busca forzar a los conductores a abandonar el coche y desplazarse a pie, haciendo que cada vez sea más difícil estacionar. Por ejemplo, en la próxima reforma de la calle de San Andrés se van a eliminar 65 plazas de la zona ORA, lo que dificultará a los visitantes acudir con su coche.





A más largo plazo, Movilidad cuenta con tener acceso a los terrenos portuarios, aprovechando que la actividad de los muelles se está trasladando al Puerto Exterior. El Ayuntamiento quiere permitir el tránsito del transporte colectivo trasladando la parada de Entrejardines al interior y dejado que los buses empleen las vías paralelas a las avenidas del Ejército, Primo de Rivera, Linares Rivas y del Puerto. Además, el Gobierno local pretende que las bolsas de aparcamiento situadas frente a Primo de Rivera e Linares Rivas puedan ser utilizados por los vecinos del centro.





El arquitecto técnico e ingeniero de edificación Jesús Meizoso había sido el primero en proponer públicamente la idea, y había calculado un aparcamiento para 300 coches. Pero para el Ayuntamiento, sería provisional.