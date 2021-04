Urbanismo y Medio Ambiente serán las áreas con mayor inversión en 2021

El concejal de Economía, Facenda e Rexime Interior, José Manuel Lage Tuñas, aprobó ayer el segundo Plan Anual de Contratación, que supone la hoja de ruta con las principales inversiones previstas para la ciudad durante este año, cuyas mayores cuantías se repartirán entre las áreas de Infraestruturas, Mobilidade e Urbanismo y Medio Ambiente.





70% presupuesto

contemplado en el Plan Anual de Contratación se reparte entre Urbanismo, Medio Ambiente e Igualdad





Las inversiones que recoge el programa cuentan con una inversión de más de 248 millones de euros, que se repartirán entre 320 contratos.





“O Plan non é un documento pechado, mais aporta claridade e transparencia no labor de Goberno”, defendía ayer Lage, que quiso definir este plan “coma unha guía na que o Goberno amosa as súas previsións”.





87 contratos

prevé el área que dirige Díaz Villoslada, en los que se invertirán más de 110 millones de euros





El también portavoz municipal aprovechó para recapitular la situación del pasado año, en la que el Ayuntamiento tramitó contratos por valor de 168 millones de euros. Defendía también que en las anteriores previsiones se contemplaba la inversión de 300 millones de euros para la planta de tratamiento de Nostián, durante todo el tiempo que durase la concesión, pero el retraso para la adaptación de los nuevos pliegos a la actual normativa hacen que para este año solo esté prevista la inversión de los trabajos previos a la licitación del contrato.





20,5 millones

de euros dispondrá el departamento de Cultura para sus 47 contratos





Resumen

El área que dirige Juan Díaz Villoslada es la que atraerá una mayor cantidad de inversiones. En concreto, la previsión supera ligeramente los 110 millones de euros (87 contratos), el 44,36% del total contemplado en el Plan Anual de Contratación.





300 millones

de euros se contemplaron el año pasado para el total de la concesión de Nostián





Por detrás se encuentra el departamento de Medio Ambiente, con contratos en los que se invertirán 36,8 millones de euros (20 contratos). A continuación, Igualdad, Bienestar Social y Participación copará 28,1 de los 248 millones de euros totales (35 contratos).





Tras estas tres áreas, que se reparten el 70% del presupuesto previsto, se encuentran el resto. La concejalía de Cultura contará en este plan con 20,5 millones de euros (47 contratos), mientras que la de Deportes reunirá 22 contratos por un valor de 13,1. El área de Economía dispondrá 39 contratos por valor de 11,6 millones, la de Educación otros diez por 14,5 millones y Empleo 21 por 8,8 millones de euros.