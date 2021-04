Los alemanes deciden echarnos un mano millonaria

Angela Merkel está ya de retirada. La mandataria alemana lo deja y anda con los suyos buscando un sustituto. Sin embargo, antes de recoger sus pertenencias y marcharse para casa le ha hecho un último favor a Europa. En realidad lo ha hecho el Tribunal Constitucional alemán, que ha aprobado la firma que autoriza los fondos de recuperación, pero, sin el apoyo de la premier alemana es posible que eso jamás se hubiera conseguido. Ahora mismo se habla de que los fondos pueden comenzar a llegar a finales de este mismo mes, y, un buen pellizco de esos 750.000 millones de euros llegará a España. No se sabe el dinero que podrá salpicar a Galicia y lo que se espera es que el Gobierno, como siempre, se centre en el eje mediterráneo. Aún así, la Xunta no se rinde y ha presentado casi 250 proyectos. Van desde los hospitales de A Coruña y Pontevedra hasta la Ciudad de las TIC, también en la urbe herculina. Desde luego, parece que por pedir no va a ser. Ahora solo falta que lleguen Sánchez y los suyos con las rebajas de última hora.