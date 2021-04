Borja Granero: "No está hecho, ni mucho menos"

Borja Granero no tiene duda. El Deportivo le seduce en Segunda B y en la Primera Federación. Nada cambia para el central a la hora de enfocar el futuro. En cuanto al presente, advierte de que el objetivo no se ha conseguido y de la necesidad de mejorar la versión a domicilio para superar al Marino en Miramar y seguir avanzando hacia la continuidad en la categoría de bronce, que puede quedar resuelta el próximo fin de semana.





La victoria ante el Numancia ha dejado el objetivo a tiro. "Ha sido una victoria importante que acerca al objetivo pero no esáa hecho ni mucho menos y este fin de semana tenemos un partico complicado, una salida difícil y hay que hacer las cosas bien para ganar", señala.





El Deportivo ha flojeado como visitante. "Es un punto a mejorar. Los equipos que han estado arriba este año en Segunda B han sacado números en casa y fuera, a nosotros nos ha costado fuera y es una espinita que nos tenemos que quitar", admite.





La temporada no se le hace larga. Al contrario. "Me gustaría jugar 40 partidos todos los años. Si no los juegas, mala señal", precisa.

Por delante, un rival que se ha quedado sin objetivos... pero el Deportivo siempre mortiva a los adversarios en Segunda B. "Ellos no se juegan nada, pero no conozco ningún equipo que no salga a ganar. La clave va a estar en nosotros, en superar dificultades, en fuera de casa dar ese pasito. Será un partido complicado independientemente de que no se juegan nada", alerta.





Para equipos como el Marino, la visita del Deportivo es una fecha señalada. "Al final, ser el Deportivo conlleva esas cosas, la motivación de los rivales es máxima, siempre se le quiere ganar y nosotros sabemos que es el partido del año para cualquier club y lo tenemos que saber llevar", asume.





También responde sobre los últimos goles encajados en centros laterales. "Lo trabajamos y aun trabajándolo y tratando de ajustar, son acciones del partido muy abiertas, no siempre son los delanteros, no siempre son los mediocentros… la del otro día puede ser que estuviéramos demasiado hundidos y nos pillara a contrapié, pero durante todo el año hemos defendido bien esas situaciones. No es una equis que tenga puesta ahí, pero son acciones a trabajar, difíciles de ajustar", justifica.

A vueltas con los campos que se encuentra el Deportivo, el domingo toca césped natural pero dimensiones más reducidas. "No puede ser el césped el aspecto sobre el que gire la preparación del partido. Al final, los equipos buenos de Segunda tienen salidas difíciles y ganan los partidos. No podemos pensar si el campo va a estar así o asá. Tenemos que ganar las pequeñas guerras en los partidos y sacar el máximo nivel competitivo en cada encuentro", apunta.





Deja los balances para la conclusión de la temporada, pero está feliz en el Depor. "Me pondréis la nota vosotros. Yo vine a trabajar, a meterme en un proyecto que me sigue hciendo mucha ilusión, que me hace sentirme muy a gusto y he aprovechado mi primer año para adaptarme. La acogida fue muy buena, me he encontrado bien, mi familia también, no me ha gustado que el equipo no consiguiera meterse en la pelea por el ascenso, que es para lo que vine, pero el fútbol habló y tenemos que seguir trabajando para continuar creciendo", confiesa.

Seguir en la categoría de bronce, la Primera Federación, no es algo que le rompa los planes. "Cuando firmas un contrato de tres años, eso habla suficiente sobre tu intención. El club no me ha dicho nada porque hablamos hace meses y por esto estoy aquí. Me sumé a este proyecto y lo sigo considerando atractivo. Este es el Deportivo, no es cualquier club", precisa.