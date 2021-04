La ciudad cuenta con 37 inmuebles inventariados para ser candidatos a participar en el plan Rexurbe

En la ciudad hay inventariados 37 inmuebles que pueden ser candidatos a entrar en la oferta pública de este año del denominado plan Rexurbe, que tiene como finalidad la adquisición y rehabilitación de viviendas deterioradas o en estado de semiabandono en núcleos históricos o deteriorados.





En el caso de la urbe herculina, la primera de las siete grandes ciudades gallegas que se adhirió a este programa el pasado año, las zonas que comprende el plan son la Ciudad Vieja y el eje Orzán-Panaderas.





En la jornada de ayer, la alcaldesa, Inés Rey, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, mantuvieron una reunión con vecinos y comerciantes de estos dos entornos para informarlos acerca del plan, después de que el año pasado, influido por la pandemia, no se hiciese ninguna oferta.





El planteamiento de la reunión, como explicaba la regidora coruñesa, era presentar “as liñas do plan Rexurbe, un plan no que A Coruña é pioneira na súa implementación”. “A intervención non se limita unicamente á rehabilitación, senon que ven acompañada de políticas activas de recuperación do espazo público”, apuntaba Rey.





Inés Rey alaba la inversión municipal en rehabilitación

Tras la celebración de la reunión entre el Gobierno municipal, el autonómico y los vecinos y comerciantes de las áreas que comprende el plan Rexurbe en la ciudad, la alcaldesa, Inés Rey, elogiaba también la inversión municipal en materia de rehabilitación, cuya inversión cifró en más de dos millones de euros. Además de las obras en marcha como la reforma de Nosa Señora do Rosario, la regidora ponía en valor las actuaciones de la Casa Veeduría o la futura reforma del entorno de San Agustín. En materia de vivienda pública municipal, recordaba la futura rehabilitación de un edificio en Marqués de Pontejos.





Por su parte,. Vázquez destacaba como objetivo del programa la rehabilitación con el fin de “ter dispoñibilidade de vivenda pública dentro dos cascos históricos e dentro de zonas emblemáticas”.





Año pasado

El año pasado fue el de la unión del municipio coruñés al plan Rexurbe, aunque, tal y como apuntaba la conselleira, no fue posible llevar a cabo ninguna reunión con los vecinos, como la de ayer, para informar sobre el mismo, debido a la pandemia.





La alcaldesa reincidía también en este aspecto. “Evidentemente, a convocatoria do ano pasado estivo condicionada polos efectos da pandemia”, que, a este respecto, “imposibilitou” la realización de esas ofertas.





“Este ano temos traballado activamente para trasladar toda esa información, para contactar directamente con propietarios”, apuntaba Rey, que añadía que se realizó ese inventario de bienes inmuebles susceptibles de entrar en el plan Rexurbe que, hasta ahora, son 37, aunque la regidora afirmaba que el Gobierno local seguirá trabajando para que se alcance “o maior número de inmobles posibles”. Por su parte, Vázquez recordó que el programa tiene reservado un millón de euros del programa para la ciudad.