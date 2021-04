Indignación en Santiago por el arbitraje contra el Langreo

En Santiago aún colea el enorme enfado de todo el entorno del Compostela por el polémico arbitraje del cántabro David Iglesias Gutiérrez en el empate (1-1) de los celestes con el UP Langreo en el Vero Boquete de San Lázaro. Un resultado que complica muchísimo las opciones del Compos de alcanzar la segunda plaza que le permitiría jugar en la Primera RFEF la próxima campaña.





El conjunto que dirige el técnico Yago Iglesias mandaba en el marcador por 1-0. El cronómetro ya había superado el tiempo reglamentario y la afición santiaguesa saboreaba un triunfo que permitía a los celestes mantenerse a cuatro puntos del Racing de Ferrol. Sin embargo, el conjunto asturiano empató el encuentro en el minuto 95 con un penalti por una presunta mano de un defensor del Compos. Una acción que hizo explotar a todo el vestuario local.





Para colmo, nueve minutos antes había expulsado al centrocampista Roberto Baleato por doble cartulina amarilla.





“Señaló mano y solo la vio él. Además, no entiendo cómo pudo alargar cinco minutos. No sé de dónde puedo sacar este añadido. No hubo nada para descontar tanto tiempo”, se quejó amargamente el entrenador del Compostela.





“Por encima nos expulsa a Baleato. En todos mis años de entrenador nunca viví una situación así. Estoy muy fastidiado, por utilizar una palabra suave”, espetó Yago Iglesias ante los medios de comunicación, ya que no pudo contener su enfado.





“Por muchas vueltas que le dé, no entiendo la última jugada. Y más después de verla por televisión”, insistió el preparador del cuadro santiagués.





El empate del pasado domingo deja al Compos como quinto clasificado del grupo a seis puntos del Racing de Ferrol, cuando restan nueve en juego, así que las opciones de los santiagueses de mantenerse en el tercer nivel nacional se complican enormemente.





El Langreo, por su parte, es cuarto, a cuatro puntos del cuadro ferrolano, circunstancia que permite a los pupilos de Ángel Rodríguez contar con alguna opción más de seguir soñando con alcanzar la Primera RFEF.