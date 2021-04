Hosteleros de España tachan de "muy grave" la situación del sector y lamentan que las ayudas no llegan

El presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha advertido de la situación "muy grave" en la que se encuentra el sector debido a la crisis del coronavirus y ha vuelto a lamentar que las ayudas, "que tienen que llegar de manera urgente", no llegan. Además, ha incidido en la importancia de que se implemente el pasaporte sanitario y también en la agilidad de la vacunación.





Así lo ha señalado Yzuel, que junto con el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, ha presentado el I Foro Nacional de Hostelería.





Yzuel ha lamentado que la situación de la hostelería actual "es dramática". "Si algo ha podido empeorar en este 2020-2021 ha empeorado; prácticamente ha empeorado todo", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en "vemos, de nuevo, una situación con rebrotes por todos lados, con nuevas limitaciones, nuevos cierres, con nuevas acciones que nos limitan y nos causan la ruina total", aludiendo, además "a las incertidumbres permanentes en las que hemos vivido estos meses".





Ha dicho, asimismo, que se necesitan "tres vectores, que es vacunar, vacunar y vacunar, por tierra, mar y aire". En este punto, ha lamentado que se sigan "viviendo malas noticias, que si la Janssen, que si la AstraZéneca, los coágulos... pero parece que va ahaber vacunas, que Pfizer va a traer más y es posible que se incorporen otras", ha valorado.





Por ello, ha exigido y rogado a la administración que "dediquen todos los recursos" para vacunar 24/7: "Eso va a servir de punto de inflexión, que esperemos que sea pronto y que dentro de poco esto sea un mal sueño".





DATOS DEL SECTOR "DRAMÁTICOS"

En relación con los datos de cómo está el sector, José Luis Yzuel se ha referido a los del cierre de 2020, precisando que son entorno a 70.000 millones menos de ventas, solo el sector de la hostelería, hablando de cifras por encima del 50 por ciento si se le suma la totalidad del sector --hostelería y pernoctación--. "A partir de ahí todos los datos, ya comenzado el año, han empeorado".





Ha reconocido que en abril algo estuvo abierto, frente a la totalidad cerrados de 2020, pero los datos son "dramáticos". "Estamos viendo ya datos consolidados de ventas de enero y enero fue muy muy muy malo, con unos datos peores, con mayor bajada global que el año anterior".





Asimismo, ha hablado de las personas en ERTE y ha lamentado que muchos de ellos no se van a poder incorporar. "La situación sigue siendo con un descenso de venta brutal, que va a superar, seguramente, el 50 por ciento; y que va a superar el descenso de ventas del año pasado", sobre todo en el primer trimestre, que "ha sido absolutamente malo", recordando que no ha habido Semana Santa: "Ha sido un desastre".

Según las cifras acumuladas, "hoy estaremos por debajo de un millón de empleos reales en la hostelería.





Estamos volviendo, si cuentan los ERTE, más la gente que no se ha incorporado, a cifras del año 2000.





Hemos sido capaces de duplicar en 20 años y hoy hemos retrocedido a niveles de empleo anteriores al año 2000", lo que acompañado de la situación de las empresas, "se van a batir récords de concursos".





"La situación y las cifras hablan de una situación muy grave, las ayudas han llegado tardísimo, bueno es que no han llegado, han sido muy pocas, escasas a niveles de comunidades, con mucho desequilibrio y poca homogenidad", ha lamentado.





CIFRAS EN ANDALUCÍA

Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, se ha referido a los datos andaluces, reiterando que la región está entorno a una bajada de facturación, en relación con el primer trimestre de 2019, del 60 por ciento.





Asimismo, sobre negocios que podrían haber cerrado ha dicho que está entorno a un 20 por ciento; aludiendo a un porcentaje mayor que dependerá de la evolución, y que sería "un desastre". En relación con la provincia de Málaga, los datos apuntan al entorno del 65 por ciento de bajada de facturación y el cierre similar al de la región, 20 por ciento.





"La situación es dramática, no estamos facturando, las ayudas no han llegado, solamente se han liberado 1.000 euros para los autónomos por parte de la Junta, la parte de los ERTE que viene desde el inicio de la pandemia, pero no hay más", ha dicho, incidiendo en que las empresas están "muy debilitadas".





Ha vuelto a reclamar las ayudas y que las restricciones "que van directas contra la hostelería cambien", lamentando que "nos están focalizando en todo". "Está acreditado que no somos los culpables, pero desgraciadamente seguimos siendo el foco que ponen los políticos a la hora de tomar decisiones equivocadas, indudablemente, porque si no la situación habría cambiado", ha enfatizado.





También sobre este hecho se ha pronunciado el presidente de Hostelería de España que ha pedido que se diga definitivamente en qué condiciones se puede trabajar pero "tenemos que trabajar de manera normalizada cuanto antes".





Además, ha señalado que cada día "más datos nos dan la razón". "Cerrar la hostelería no resuelve nada", ha reiterado, aludiendo a situaciones de países de Europa que, pese a estar cerrada la hostelería, no han mejorado los datos.





AYUDAS

Por otro lado, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, se ha referido a las ayudas, insistiendo en que tienen que llegar "de manera urgente". "Todas las ayudas, las anunciadas por el Gobierno, necesitamos que estén al acceso urgente", ha dicho, lamentando que llegan retrasadas pero que son muy necesarias.





También sobre las ayudas ha valorado que el Gobierno ha resuelto las dudas generadas, pero "ahora lo que tenemos que insistir es en que son muy urgentes", añadiendo, además, que entre comunidades hay sensibilidades distintas.





Por ello, ha instado "sí o sí" a que las "ayudas tienen que ser para ayer, han pasado 40 días del anuncio del Gobierno y no se nos ha concretado ni cómo ni de qué manera nos podemos sumar y en qué fecha van a llegar". "La ministra de Hacienda anunció hace prácticamente un mes que llegaría a lo largo del verano, pero el verano empieza en junio y acaba en septiembre, si llegan al final, será tardísimo para muchas empresas, que están en una situación dramática", ha recalcado.





TURISMO Y PASAPORTE SANITARIO

Por otro lado, el presidente de Hostelería de España ha hablado también desde el punto de vista turístico y ha incidido en que se necesita la implementación "urgente" del pasaporte sanitario, "algo que acompañado de esa vacunación y de restringir mucho menos las limitaciones, especialmente cierres perimetrales y movilidades, permitan moverse con libertad".





Ha dicho, de igual modo, que siempre se ha puesto el objetivo de salvar el verano turístico pero "no depende de nosotros, depende de otras factores", como, entre otros, abrir las fronteras.





Por su parte, y en los mismos términos se ha referido el presidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, precisando que a la vacuna "es donde nos agarramos absolutamente todos", además de incidir en la importancia de los corredores seguros de cara al verano.





"La solución pasa por la vacuna, independientemente del tema de ayudas, que, indudablemente, nos van a ayudar a la supervivencia, pero necesitamos que el protocolo de vacunación se agilice", ha dicho. "El verano va a ser necesario, no solo para la hostelería, sino para todo el sector turístico y ahí es donde estamos todos poniendo las esperanzas".





"Las ayudas no llegan, desgraciadamente, si tampoco llegan las vacunas tenemos un problema", ha abundado, incidiendo en ser "más ágil", al igual que con el tema del pasaporte.





Por último, sobre si se plantean controlar la entrada en establecimientos a personas, el presidente de Hostelería de España ha dicho que no, que lo ve un poco excesivo.