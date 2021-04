Marc Márquez: "He trabajado muy duro para volver"

El piloto de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) regresa este fin de semana, tras nueve meses de ausencia y tres operaciones de por medio, al Mundial de MotoGP en su tercera cita, la del Gran Premio de Portugal, y lo hace habiendo escuchado a los médicos y a su cuerpo para volver en plenas condiciones.





"Es una gran sensación volver a MotoGP, con mi equipo y mi moto. Hemos trabajado muy duro para conseguirlo, muchas horas en el gimnasio y con mi fisio Carlos", reconoció el de Cervera en declaraciones facilitadas por el equipo.





Marc Márquez, tras su caída en Jerez en el primer Gran Premio de 2020 y lesionarse el húmero, tuvo que pasar tres veces por quirófanos para subsanar lo que terminó siendo una pseudoartrosis infectada de ese húmero derecho.





Y, tras una larga recuperación y nueve meses fuera de los circuitos, ha ido completando etapas hasta poder regresar, este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve y tras perderse las dos primeras

citas en Catar, a su Honda.





"Nos hubiera gustado estar en Catar, pero finalmente mis médicos me desaconsejaron y los escuché. Realmente me he centrado en escuchar a los médicos y entender mi cuerpo para poder volver a MotoGP y hacer lo que amo", reconoció.





En cuanto a Portugal, tercera cita de este campeonato 2021, señaló que tiene "un poco de experiencia" en un trazado de Algarve donde apenas hizo un test hace años, al no poder correr el año pasado. "El objetivo de este fin de semana es trabajar bien. Poco a poco vamos volviendo y esto es muy positivo después de un largo período", concluyó.