La justicia anula la candidatura de Toni Cantó a las elecciones de Madrid

Un juzgado de Madrid ha anulado este domingo las candidaturas del exportavoz de Cs en la Cortes valencianas Toni Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista del PP para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que encabeza Isabel Díaz Ayuso.





La sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Madrid, contra la que solo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional -que el PP ya ha anunciado que interpondrá-, considera a ambos candidatos inelegibles por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid después del cierre del censo electoral.





El titular del juzgado, Ramón Fernández Flórez, ha estimado así el recurso que interpuso el PSOE madrileño contra un acuerdo de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Madrid que en un primer momento había dado la razón al PP, y sí avaló las candidaturas de Cantó y Conde.





"El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran el 4M. Ahora trata de excluirme de la lista de Ayuso. Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca. Socialismo o Libertad", ha escrito en Twitter el actor, que ha hecho en el PP la cuarta parada de su trayectoria política, tras pasar por Cs, UPyD y Vecinos por Torrelodones.









Cantó, el fichaje más relevante de Ayuso de cara a la campaña electoral, ocupaba -como independiente- el puesto 5 de la lista del PP, mientras que Conde ocupaba el 23.





Por su parte, la coordinadora de la campaña electoral del PSOE en Madrid, Mónica Carazo, ha asegurado que la sentencia acredita que "una vez más" el PP ha intentado "hacer trampas" y que la libertad "no es saltarse la democracia ni la ley".





"El PP ha intentado presentar una lista para las elecciones del 4 de mayo que no se ajusta a la legalidad, porque no puede ser candidato alguien que no puede votar, y ante eso no hay recurso que valga", ha señalado Carazo en unas declaraciones publicadas por el partido en sus redes sociales.





El juez ha concluido que Cantó y Conde, al haber cambiado de domicilio después de cerrarse el censo electoral, "no ostentarían, en modo alguno, la condición de elector, que es un requisito insoslayable para poder concurrir a las elecciones como candidato".





El censo electoral para estos comicios, dice el juez, fue el 1 de enero, mientras que los volantes de empadronamiento en la ciudad de Madrid aportados por el PP corresponden al 22 de marzo, para Cantó, y al 26, para Conde.





Respecto al artículo 4.2 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, según el cual los candidatos no incluidos en el censo electoral "podrán serlo siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello", dice el juez que "esta previsión legal no es propiamente una excepción o un régimen especial, como se postula por la JEP y el PP".





Más bien permite ser candidato "a quien tenía derecho a estar inscrito en el censo electoral por residir habitualmente en la Comunidad de Madrid" pero que "por cualquier razón no figura inscrito".





"Si no se tenía derecho a estar incluido en el censo a la fecha de su cierre (1 de enero de 2021), no se podrá concurrir a las elecciones (puesto que en ningún momento podrían haber sido electores)", argumenta el magistrado.





El PP de Madrid ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Constitucional. "El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a ganar. Seguimos", ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.





Cantó fue la principal novedad en la lista electoral de Ayuso y la única persona ajena al entorno de la presidenta en los dos últimos años a la que se reservó un hueco entre los diez primeros puestos, copados por los consejeros del Gobierno autonómico y la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns.





No era el único ex de Ciudadanos en la papeleta, que cuenta también con dos exdiputados del partido naranja en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo y Marta Marbán (números 43 y 44), aunque en sus casos se afiliaron al partido, mientras que Cantó iba a concurrir como independiente.





La llegada de Cantó al proyecto de Ayuso se produjo con cierta asimetría entre ella y Génova, que anunció el fichaje dos días antes de que la presidenta diera a conocer su lista.





Hasta entonces el equipo de Ayuso se limitó a decir que estaban "negociándolo y hablándolo", mientras Cantó recorría platós y emisoras como miembro de facto de la candidatura popular y recibía la bienvenida de distintos miembros del partido.





Una vez confirmada su presencia en la lista, ha tenido una considerable presencia en los actos de precampaña de Ayuso, y de hecho ayer mismo asistió a la inauguración del XV Congreso Nacional de Nuevas Generaciones.