El Liceo empata con el Barcelona y hoy necesita derrotar al Benfica

No se deshizo el empate entre Barcelona y Liceo. Hasta anoche, los dos grandes del hockey español se habían medido en dos ocasiones esta temporada, ambas en la OK Liga. Los verdiblancos habían ganado en el Palau y los azulgranas en Riazor. Ayer hubo tablas (2-2), en un partido marcado por la gran cantidad de faltas señaladas (38, repartidas en 21 del Barcelona y 17 del Liceo) y por el poco acierto de los dos equipos en acciones a bola parada. Hasta tres faltas directas falló ayer Jordi Adroher, a las que hay que añadir las que erraron Pau Bargalló y Hélder Nunes. Eso sí, en el único penalti de todo el encuentro, César Carballeira anotó, para poner el 2-2 definitivo.





No fue el único tanto obra de un coruñés en este partido. Dava Torres colocó el 0-1 en el minuto 6. Su paisano del Barcelona, Ignacio Alabart (el día que cumplía 25 años) daba la réplica en el 12 con el 1-1. En el tramo final del primer tiempo llegó el único gol no coruñés, el que lograba Pau Bargalló para adelantar al Barcelona (2-1). Y cuando el choque estaba en su tramo decisivo, César Carballeira lograba un tanto muy importante, ese 2-2 a falta de siete minutos para el final.





Hoy el Liceo necesita la victoria frente al Benfica para segurarse por lo menos la segunda plaza. Un empate sería peligroso, pues resultará muy poco probable que Barcelona y Benfica también hagan tablas mañana. Y con dos puntos será muy complicado que un segundo clasificado pase a la final a cuatro de mayo.





Así que hoy el Liceo no piensa en otra cosa que no sea doblegar a los lisboetas, a la espera de no notar demasiado el esfuerzo tras el duro encuentro de ayer frente a un Barça que tendrá un día más de descanso que los de Juan Copa.





Triunfos portugueses

En el resto de partidos del primer día hubo victorias de los equipos portugueses. El Oporto derrotó al Noia por 7-4, mientras que el Sporting superó al Reus (5-3).





La jornada de hoy comenzará a las 13.00 (hora española) con el Noia-Barcelos. A las 16.00 el Reus se las verá con el Oliveirense, finalizando la jornada a las 19.00 con el Liceo-Benfica.