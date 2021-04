De la Barrera: “Hubo que trabajar cosas, el partido no se puso rápido de cara”

Rubén de la Barrera valoró la victoria del Deportivo ante el Marino de Luanco y reconoció que el rival les complicó la manera de afrontar el duelo.





“Nunca es fácil jugar estos partidos, ellos muy densos, con mucho jugador por dentro y hubo que construir las ventajas construirlas, asumir la iniciativa, circular bien la pelota en base a buenos movimientos sin balón y coordinarlos. Si hay algo que me gustó con respeto a los últimos (partidos), que fue que no se puso rápido de cara, hubo que trabajarse las cosas y el equipo tuvo mayor madurez.





Tratamos de hacer muchas cosas en poco tiempo y era un partido que había que trabajarse y estos rivales son complicados”, remarcó.





Y es que, aunque llegaba como el colista del grupo, cree que el equipo asturiano va a ser un ‘hueso’ duro de roer. “Inicia con menos puntos, pero si vamos a los números desde que se produjo el cambio de entrenador, tiene números de ascenso a Segunda. Cuenta con gente con un pasado importante, en Primera y en Segunda, esos nos tiene que ayudar a competir y a merecer los partidos. Valoro mucho la victoria, ningún partido es igual y el Marino creo que va a dar mucha guerra, está bien entrenado y cuenta jugadores que no podemos olvidar que son buenos también”, admitió.





Duelo diferente

El míster aclaró que no temía cómo podían estar las cabezas tras la decepción de la semana pasada, pero estaba expectante por ver cómo respondía el equipo a un planteamiento de duelo diferente.





“Si ese temor sí existía es por lo que nos íbamos a encontrar. Un partido diferente, un equipo que defiende y se concentra por dentro, apenas hay espacios, te obliga a ir por otros lugares. No tenía ningún tipo de temor, pero me generaba cierta duda si íbamos a ser capaces de ir logrando desajustes en ellos en un partido en el que no iban a ir a buscarnos. Se iban a concentrar por dentro y desde fuera había que provocar cosas, no preocuparte, no volverte loco. Eso podía agravarse si ellos se adelantaban. Lo de hoy (por ayer) puede llevar a pensar que al equipo le falto dinamismo, espero y creo que estos partidos de llevan a eso”, aclaró al ser preguntado por las pocas ocasiones de gol en el duelo.





Asimismo, al preguntar los medios por Gandoy que volvió a tener minutos apeló a que “ponga el foco en su rendimiento” y no en el número de partidos que juegue.