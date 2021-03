Un vehículo corta el acceso al aparcamiento de Juana de Vega tras volcar en la salida

Un aparatoso accidente obligaba a cortar el acceso al aparcamiento de Juana de Vega tras volcar un vehículo mientras trataba de salir del mismo.





Minutos antes de las 17.00 horas de ayer, el turismo trataba de salir cuando, previsiblemente, se acercó demasiado a uno de los laterales, montándose encima de una de las barras de metal y volcando.





La conductora del vehículo, según informaban fuentes policiales, no revistió daños. No obstante, los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar de los hechos, aunque no fue necesario su traslado al centro hospitalario.





Aproximadamente una hora más tarde, la grúa logró dar la vuelta al vehículo y trasladarlo, no sin antes acaparar la atención de decenas de personas que se asomaban desde las aceras colindantes a la vía para tratar de averiguar lo sucedido.





A pesar del incidente, los carriles de circulación se encontraban liberados, según informaban las propias fuentes policiales, que aseguraban que el tráfico solo se vio afectado por una leve lentitud, pero nada reseñable.





Tras la retirada del turismo de la calzada, el cuerpo de Bomberos procedió a la limpieza del lugar. La intervención consistió en limpiar la mancha de aceite que dejó el vehículo, a pesar del pequeño tamaño de la misma.