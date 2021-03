Un sondeo da la victoria a Ayuso pero sin la mayoría absoluta

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, subiría hasta los 56 diputados en las elecciones autonómicas de mayo, Vox repetiría sus doce actuales y Ciudadanos tendría la llave de gobierno, con siete parlamentarios, según un sondeo publicado este lunes por 'La Razón'.

PP, que subiría 26 escaños, rozaría con Vox la mayoría absoluta, que se sitúa en estos comicios en los 69 escaños pero esta encuesta recoge que, por la mínima (5,1%), Ciudadanos sí entraría en la Asamblea de Madrid y sería decisivo a la hora de decantar la balanza entre bloques.





En la izquierda, el PSOE sacaría un diputado menos que en 2019, situándose en los 36 y siendo relegado a segunda fuerza. Por su parte, Más Madrid caería de los 20 a los 13 y la candidatura de Podemos, encabezada por Pablo Iglesias, conseguiría aumentar su representación de siete a 12.





Los 'populares' son la formación que tiene una mayor fiabilidad de votos, ya que el 92,8% repetiría respecto hace dos años, y su crecimiento se entendería por el descalabro de Ciudadanos. Así, la formación 'naranja' conseguiría atraer un 57,5% de su electorado pero también arañaría votos de Vox, de quien reciben un 26,5%.





Villacís rechaza a PSOE, Podemos y Más Madrid

La vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes que la formación 'naranja' no gobernará con PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid en la Comunidad, tres formaciones que "entran en el mismo pack" y con la que "no es posible esa suma".





Así se ha manifestado Villacís ante la prensa, desde las Lagunas de Ambroz (San Blas) tras conocerse hoy que Ciudadanos tendría la llave de gobierno, con siete parlamentarios en la Asamblea de Madrid. "Me gusta el tipo de gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. No vamos a gobernar con Gabilondo e Iglesias, no voy a hacer consejera a una persona que me hizo un escrache estando embarazada, ni a ningún violento", ha apostillado.





Ha defendido a continuación que "Madrid es lo opuesto de Sánchez e Iglesias" y que "el PSOE ha demostrado no tener palabra" pero que "los madrileños tienen memoria", por lo que los socialistas "tienen un gran problema de credibilidad".





Iglesias ficha al portavoz del Sindicato de Manteros, Serigne Mbayé

El portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y activistas por los derechos de los migrantes, Serigne Mbayé, se sumará a la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid, que encabezará el aún vicepresidente segundo Pablo Iglesias mediante un vídeo difundido en redes sociales.





Mbayé expone que lleva en España 15 años y que es miembro también del la Asociación Sin Papeles, así como ser socio de una cooperativa agroecológica, para a continuación relatar que aceptó el ofrecimiento de Unidas Podemos al ser "una oportunidad de estar donde se deciden las cosas".





"Poder defender los derechos de la gente, tanto sociales como políticos", ha apuntado el futuro integrante de la lista de Iglesias, quien incluye también parte del contenido del pregón que dio en las fiestas del barrio de Lavapiés en 2018.