La UE es como un familiar generoso

La Unión Europea se ha vestido de ese familiar generoso que no deja pagar la cuenta y sentencia con rotundidad un “lo que necesites” sin necesidad de que se lo pidas. Esa es, precisamente, la misma fórmula que ha utilizado el comisario europeo de Mercado Interior para asegurar que España recibirá todo lo que le haga falta para garantizar la inmunización contra el coronavirus del setenta por ciento de la población en verano. Pues ya lo ha dicho, ahora no se puede echar atrás. Que al familiar no solemos tomarle la palabra, pero a la UE no nos da apuro reclamarle los ofrecimientos.