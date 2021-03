El Ayuntamiento licitará de nuevo la ruta a Londres si Vueling confirma su marcha

El vuelo a Londres que operaba Vueling desde Alvedro se paralizó el pasado año a raíz de la pandemia. Su actividad tendría que retomarse en los próximos días, pero todo parece apuntar a que la compañía aérea no tiene como prioridad el aeropuerto de A Coruña. El Ayuntamiento está estudiando la situación, aunque, según fuentes municipales, “todo indica a que Vueling no quiere seguir”. De confirmarse la noticia, aseguran que se licitará de nuevo esta ruta para no perder la conexión con la capital británica.





La Marea Atlántica, sin embargo, se adelantó el lunes al afirmar que esta ruta está perdida, y cargaron contra el Gobierno local. “A compañía Vueling, que anulou este enlace o verán pasado, non ten intención ningunha de recuperalo, ante a pasividade do goberno de Inés Rey”, alegó el concejal y representante del Consorcio de Turismo, Alberto Lema.





Sobre esta conexión, la única internacional desde el aeródromo coruñés, no cesan las reacciones ante la posible pérdida. Así, desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, califican el enlace de “prioritario”. “Hay que destacar que Londres es el vuelo estrella de Alvedro y hay que estar muy pendientes porque no nos podemos permitir perder este hub. Es un vuelo muy deseado y tememos que se pueda mover a unos kilómetros de aquí por el supuesto rechazo de Vueling a continuar”, sostienen fuentes de la entidad.





Comparaciones

Para comparar la situación, desde Alvedro Vuela Más Alto ponen el foco en Asturias. “Allí siguen volando a Londres cuando su operatividad antes de la pandemia eran tres vuelos semanales, menos de la mitad de oferta que en Alvedro”. Todo ello supone una gran preocupación, ya que “esto no ocurre en otros aeropuertos que tenían una conexión y datos más pobres que aquí”.