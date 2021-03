Sorpresa en el sector hotelero: un 30% de ocupación durante el puente

La gerente del Consorcio de Turismo, Lanzada Calatayud, señaló ayer que “en este ponte, falando con representantes de Hospeco, estaban sorprendidos”. El motivo es que durante este puente de San José se llegó a un 30%-35% de ocupación de plazas hoteleras en A Coruña. Un 30% de camas ocupadas en la ciudad se hubiera considerado un fracaso en cualquier otra circunstancia, pero en la actual coyuntura, es una buena señal a la que el sector se agarra como un clavo ardiendo.





“Evidentemente, é unha ocupación baixísima pero nas condicións nas que nos atopamos, calquera dato de este estilo é bastante alegre, e da bastante optimismo”, comentó Calatayud en la cadena SER. Pero para la gerente de Turismo, es el momento de cambiar de modelo, de buscar un turismo de calidad y diferenciador. En cuanto a Semana Santa, “a palabra clave é a incertidume”.





Calatayud mencionó algunos de los factores que contribuyen a esa incertidumbre: las malas noticias provenientes de Europa, donde el virus remonta en países como Alemania, las propias cifras de Coruña. “Evidentemente, a Semana Santa vai ser mala, o que esperamos é que sexa un pouco millor do que pensábamos da volta do Nadal”. Para conseguirlo es clave que se incentive el turismo gallego. De hecho, ese es el perfil del visitante en este puente de San José: mayoritariamente gallego y al que no estaban acostumbrados .





Calatayud recordó que hoy se celebrará una Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo en la que se aprobará la fundación del Convention Bureau, un organismo privado pero con colaboración pública para gestionar el turismos de congresos.





Previsiones flojas

Mientras tanto, el sector sobrevive. “El mercado se está recuperando muy lentamente. Las previsiones para este puente eran bajas, pero para Semana Santa también son bastante flojas dentro de lo que nos gustaría”, sostiene el presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje (Hospeco) y director del hotel DoubleTree by Hilton, Richard Huerta.





Los factores de estas dificultades parecen claros: los cierres perimetrales establecidos a lo largo de todo el territorio nacional. “Mientras sigan estos cierres y no se abran fronteras, será muy difícil, porque los hoteles no vivimos de los de aquí, sino de los turistas de fuera”, comenta Huerta. Sin embargo, el presidente de Hospeco se muestra esperanzado por los buenos datos cosechados en las últimas semanas, así como la puesta en marcha de la vacunación y la ampliación del horario de apertura de la hostelería. “El impacto de la movilidad libre dentro de Galicia es muy pequeño, aunque esperamos que con los bares abiertos hasta las 21.00 horas, la gente se anime a venir más a la ciudad”, dice. Ya con el objetivo puesto en la temporada de verano, Huerta comenta que “confiamos en que no haya una cuarta ola que nos arrastre y que el ritmo de vacunación mejore, así como la reapertura de las fronteras”. Todo ello, afirma, supondría un aumento de la tan necesaria demanda para el sector.





En la actualidad, explica el presidente de Hospeco, “el 25% de las plazas de los hoteles de A Coruña siguen cerradas”.





Reapertura del Hilton

El hotel DoubleTree by Hilton reabrirá sus puertas, si nada lo impide, el próximo 1 de mayo, tras suspender su actividad en el mes de noviembre ante las restricciones decretadas en plena segunda ola. “Es una ilusión si todo sale bien y un objetivo que nos hemos marcado”, señala Huerta, director del hotel ubicado en Zalaeta que fue inaugurado en septiembre.





El 10 de septiembre fue la fecha en la que el lujoso alojamiento comenzó a recibir turistas. Lo hizo con la aspiración de convertirse en un referente en el norte peninsular y ofrecer una estancia de alta calidad para sus clientes. Así se mantiene a día de hoy, con sus siete plantas, cinco de ellas destinadas a las 59 habitaciones disponibles.





Además de alojamiento, cuenta con dos terrazas, un gimnasio y una sala de tratamientos de belleza y masajes que completan algunos de los elementos más exclusivos del Hilton. Otro de sus grandes atractivos es el restaurante Hünico.