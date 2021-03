Cs da por desactivada la moción en Castilla y León pese a dudas hasta lunes

La dirección de Ciudadanos en Castilla y León está convencida de que la moción de censura del PSOE contra el Gobierno autonómico "está desactivada" pese a la incertidumbre alimentada por la marcha del Grupo Parlamentario de su procuradora María Montero, lo que ha generado dudas sobre la unidad que se prolongarán hasta el mismo momento de la votación del lunes.





Varios cargos del partido en esta Comunidad consultados asumen que la escenificación de unidad que dieron tras formalizarse la moción de censura está quebrada, ya que la propia Montero participó en la rueda de prensa en la que trataron de enviar ese mensaje, por lo que ahora se apoyan en las conversaciones que se han sucedido desde ayer a mediodía y en las publicaciones personales de procuradores en las redes sociales.





Con la ya exparlamentaria de Cs como no adscrita y a la espera de que concrete si apoyará la moción de censura o se abstendrá, el PSOE necesita al menos 4 votos más que sumar a los 35 suyos y los 2 de Podemos, por lo que para alcanzar los 41 necesarios las miradas están puestas en el sentido del voto del procurador de UPL, el de Por Ávila y en la propia Montero, con la duda de si algún otro miembro de Cs cambia de opinión, ya que la parlamentaria de Vox confirmaron su No a la moción.





En la dirección de Cs culpan al PSOE de estar detrás del movimiento de María Montero y algunos cargos manifiestan que tienen la "sensación" y otros la "certeza" de que los socialistas tentaron a otros integrantes del grupo naranja, y que "les han dicho no".





La líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llamó este viernes por la tarde con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), para transmitir un mensaje de tranquilidad y asegurar que el partido no está detrás del movimiento de Montero, por lo que mantienen su voluntad de cumplir con el pacto de gobernabilidad firmado al comienzo de la legislatura.





Sin embargo, los cargos de Cs consultados asumen que este proceso se convirtió ya en una suma de voluntades personales, por lo que más allá de los posicionamientos como grupo parlamentario, lo que queda es la conciencia de cada uno de los once procuradores y los mensajes que trasladan a la dirección y mediante sus redes sociales.





De entre los once procuradores de Cs, algunos de ellos manifestaron públicamente su posición en ruedas de prensa o declaraciones a los medios de comunicación como el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea; y el portavoz parlamentario, David Castaño; además de otros procuradores.





Después de una tarde del viernes marcada por las dudas y la ausencia de mensajes por parte del propio partido más allá del comunicado en el que pidieron a Montero entregar su acta de procuradora, los cargos consultados respiraron al comprobar cómo las procuradoras sobre las que se habían puesto los ojos desde fuera de la formación, especialmente las procuradoras de Palencia, Alba Bermejo, y Ávila, Inmaculada Gómez, colgarpn sendos mensajes en sus respectivos perfiles de Twitter en los que reiteran su No a la moción.





"Compromiso cívico y responsabilidad política. Todo mi apoyo, admiración y cariño a Francisco Igea, quien creyó en mí y lidera otra forma de hacer política. Mi voto es NO a la moción de censura", escribió Bermejo.





Por su parte, la abulense Inmaculada Gómez escribió: "Sin dudas, sin titubeos, el lunes votaré no. Estoy convencida de que es lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León", a la vez que declaró que "no hay nada que, de momento", le haya hecho "cambiar de opinión". "Es muy, muy difícil que alguien me hiciera cambiar de postura", apostilló esta procuradora independiente.





Los cargos consultados restan importancia a que personas como el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, abiertamente enfrentado con los posicionamientos de Francisco Igea hacia el partido a nivel nacional, no hayan expresado públicamente y en las últimas horas su rechazo a la moción, lo que enmarcan en su posición institucional y en que ya estuvo presente en la rueda de prensa con el vicepresidente de la Junta. "También estuvo María", confiesa una de las fuentes consultadas.





Todos los consultados parecen tener claro que la moción no prosperará, pero concluyen la mayor parte de sus argumentos con la precaución a la que les obliga el paso dado por María Montero. "Hasta el lunes todo es toro", ironiza uno de los cargos consultados.