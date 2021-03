Juan Paradelo, un modelo coruñés que lleva su talento a Míster España

Juan Paradelo es un joven modelo coruñés con experiencia en pasarela y fotografía. Ahora, a sus 24 años, está a punto de representar a la ciudad en el certamen de Mister International España 2021, donde competirá contra representantes de diversas zonas nacionales para alzarse con el título. En el concurso, sin embargo, no solo entra en juego el físico. Se valora el talento, la destreza en redes sociales y las aptitudes deportivas.





“Con el Covid están intentando retrasar la celebración del certamen lo máximo posible, pero será a finales de julio. Me estoy preparando en varios ámbitos porque, a diferencia de lo que mucha gente piensa, en un concurso de belleza no gana el más guapo”, dice.





Diferentes pruebas

Así, Paradelo explica que se desarrollan diferentes pruebas, como una de talento, un desfile de pasarela, puesta de traje regional de cada localidad, redes sociales, una prueba física y otra enfocada al deporte. A la hora de poner en valor sus puntos fuertes, el modelo coruñés destaca su experiencia en pasarela.





“Empecé en el modelaje hace cuatro años de la mano de la agencia Mayve, por lo que en el desfile puedo tener bastantes puntos. Me encanta el deporte y, junto al físico, creo que puede ser mi fuerte”, sostiene.

Paradelo comenzó en este mundillo de forma inesperada: “Cuando tenía veinte años acompañé a mi madre al médico y una trabajadora de allí le dijo a mi madre que era muy guapo y que me apuntase a alguna agencia. Al final, me animó a buscar y, tras hacer un casting, me quedé en la agencia en la que estoy a día de hoy”.





Este será su primer certamen, por lo que el joven de 24 años se muestra nervioso. “No tengo experiencia en este campo, aunque sí que he hecho varios desfiles de trajes de novio para marcas y he trabajado de modelo de fotografía. Concurso de belleza será el primero”. Para conocer un poco más la experiencia de otros participantes, Paradelo se mantiene en contacto con Fran Vilariño, el anterior Míster A Coruña, que se ocupa de aconsejarle y resolver todas sus dudas. Habrá que esperar a julio para que su cara y su talento traspase fronteras.