Celso Borges, baja ante el Celta B, ya toca balón

Celso Borges no estará ante el Celta B. Así de claro lo expuso Rubén de la Barrera en su comparecencia de prensa, después de que el ‘tico’ causase baja ante el Pontevedra debido a una rotura fibrilar en los isquiotibiales de su pierna izquierda.





El mediocentro lleva desde entonces ejercitándose al margen y ayer saltó al campo junto al readaptador Fran Molano y ya tocó balón.





El centrocampista realizó carrera suave, un pequeño circuito y toques con balón, aunque con todas las precauciones de cara a que su recuperación transcurra sin contratiempos. Tras confirmarse su ausencia de cara al choque ante el filial celeste, resta ahora por saber qué ocurrirá con el duelo ante el Zamora, previsto en un primer momento para el fin de semana del 21 de marzo.





Si finalmente se aplaza, para que todos los equipos jueguen en igualdad de condiciones, ya que el Racing de Ferrol cuenta actualmente con dos partidos menos, el encuentro se trasladaría para la última semana de marzo. Esto daría más margen al costarricense para llegar a tiempo para la contienda en el Abanca Riazor, en la que el cuadro coruñés cerrará su participación en la primera fase de la competición. La lesión muscular de Borges cortó así una continuidad total del ‘tico’ en todos los partidos ligueros, primero con Fernando Vázquez al frente del banquillo que prosiguió con la llegada de Rubén de la Barrera.





Cambios en la medular

En el último choque, ante el Pontevedra, el técnico coruñés acometió una pequeña revolución en el once y en la medular, con la entrada de Álex Bergantiños y de Diego Villares, como inédita pareja en el centro del campo blanquiazul. Una dupla que funcionó y que podría repetir mañana en Barreiro.





En el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva De la Barrera no dio pistas sobre el posible once y será hoy al abrigo de Riazor donde presumiblemente ensaye su once de cara al Celta B.