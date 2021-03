La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral en Semana Santa pero recurrirá ante la Justicia

La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral en el puente de San José y Semana Santa pero recurrirá ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponerlo.





Así lo avanzó en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial por el Covid-19 el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, quien indicó que este jueves se recibió la orden comunicada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mediante la que se aprueban las actuaciones coordinadas para el puente de San José y la Semana Santa.





"La Comunidad de Madrid aplicará dicha orden comunicada", aseveró Zapatero, quien adelantó que mañana se publicará en el BOCM un nuevo decreto para aplicar el cierre perimetral "impuesto" entre el 17 y el 21 de marzo y entre el 26 de marzo y el 9 de abril.





No obstante, Zapatero anunció que, "una vez consultados los servicios jurídicos", el Gobierno regional "presentará un recurso ante la Justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".





En este sentido, argumentó que "la intervención del Consejo Interterritorial Sistema Nacional de Salud se encuentra circunscrita a lo establecido en el Real decreto de la declaración del estado de alarma, correspondiendo a la autoridad competente delegada, es decir, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la adopción de las medidas previstas en el mismo".





Además, agregó que "a estas justificaciones jurídicas se suma una científica y es que está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de todas las patologías respiratorias, y el coronavirus es una de ellas".





Zapatero apuntó que aparte de este publicado en diversas revistas científica, "es un hecho que se ha corroborado en Madrid porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, aumentaron los contagios, por lo que entendemos que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad".





"Aún así, y como hemos insistido en repetidas ocasiones, la Comunidad de Madrid siempre cumplirá escrupulosamente la ley", apostilló.