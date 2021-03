La Autoridad Portuaria considera como “un importante avance” el compromiso de Ábalos con Punta Langosteira

La charla entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el que este se comprometió a impulsar la conexión ferroviaria al Puerto Exterior, sigue dando que hablar. Ayer, le tocó al turno al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, que agradeció el compromiso expresado por el ministro de Transportes, y al presidente de la Xunta, que se haya implicado. “El empeño del presidente gallego ha fructificado en este importante avance para el futuro de nuestro puerto”, señaló Prado.





Martín Fernández Prado, presidente del Puerto

“El empeño del presidente gallego ha fructificado en este importante avance para el futuro del puerto”





Feijóo explicó ayer que se decidió “no vincular” la ejecución de la deuda del puerto, que se eleva a 300 millones de euros: “La moratoria y refinanciación (el modo) no se tocó, solo que hay que refinanciar porque el puerto no puede pagarla debido, entre otros motivos, a la caída tráficos”.





El delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, celebró el cambio de postura del ministro y, en la misma línea, el grupo municipal del PP señaló que el presidente de la Xunta ha conseguido en una hora lo que no consiguió Inés Rey en su “reunión histórica”: el compromiso del Gobierno del Estado con el tren al puerto exterior. Por su parte, la alcaldesa declaró que “o éxito do cumio de febreiro plasmouse onte co compromiso de Pedro Sánchez coa conexión a Punta Langosteira. Confirmaron o que xa se falara hai dúas semanas”.





Inés Rey, alcaldesa de A coruña

“Desbloquéase unha situación que leva enquistada 17 anos hai un compromiso do Goberno”





Es verdad que la reestructuración de la deuda y la financiación de la conexión ferroviaria ya se habían anunciado en la reunión de febrero, así que todavía no se ha concretado lo que consiguió Feijóo en la reunión de esta semana, más allá de la declaración de intenciones. Los dos mandatarios se han citado para una nueva reunión, el 5 de abril en Santiago, y será entonces cuando se concreten los detalles del plan para impulsar el tren a Langosteira.





Rosa Gallego, portavoz municipal del pp

“El proyecto está listo desde 2018 por lo que urge que el Gobierno concrete c de dónde sacará el dinero“





Tanto desde la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) como la de Gaicia (CEG) expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado esta semana e instalan a licitar el tren cuanto antes por ser “una infraestructura imprescindible”. Prado insistió ayer en la importancia de lograr que las obras de la conexión ferroviaria se inicien cuanto antes y desde el grupo municipal del PP, Rosa Gallego espera que los 140 millones de euros para el tren salgan de los fondos Next Generation y “que no nos hagan esperar a otro tipo de fondos europeos porque eso retrasaría la licitación”.