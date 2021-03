Proxecto Cárcere vuelve a denunciar el mal estado de las instalaciones

“Unha vez máis temos que amosar a nosa máis enérxica repulsa a todas institucións implicadas no patético e deplorable estado no que se atopa o cárcere da Coruña”, así de tajantes se muestran desde Proxecto Cárcer en la que tildan como su “enésima denuncia”.

No obstante, añaden que todavía les quedan fuerzas “para non permitir que o edificio se veña abaixo grazas á incapacidade notablemente expresada por todas as administracións que teñen que ver co edificio”, señalan en un comunicado.

Señalan que el espacio de la cárcel, un lugar “ateigado de historia”, está abandonado, y apuntan como “deplorable e vergoñenta” la situación.

Indican que como no se ha modificado de ningún modo el estado de la antigua prisión, “temos que volver a poñer ao día” a los vecinos de la ciudad “para que sexan sabedoras de como con todas as excusas do mundo, non se lle presta nin a máis mínima atención”.

Cocheras de tranvías

Además, critican que no es el único espacio de la ciudad que se encuentra en mal estado, pese a la historia que pueda tener a sus espaldas.

Ponen como ejemplo las cocheras del tranvía, que ya dan por “fenecido” y denuncian el mal estado de las mismas y preguntan cual es la excusa de esta situación.

“Non queda moito máis que dicir agás que o tempo segue pasando e non hai vías de solución para estes asuntos, que só son foco de atención cando un colectivo, no caso do cárcere, fai uso e coidado do que é a súa responsabilidade totalmente oposta á neglixencia e falta de vergonza das institucións públicas”, apelan en su comunicado.

“Unha vez máis reclamamos o cárcere para as persoas, fuxindo de investimentos frívolos e de edificios pomposos baleiros de contido”, sentencian, pidiendo, de nuevo, empatía con la historia de la ciudad herculina.