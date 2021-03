​Vídeo | El libro “Cidade das mulleres” recopila la vida de 34 coruñesas que hicieron historia

El teatro Rosalía de Castro acogió la presentación del libro “Cidade das mulleres. Veciñas ilustres da Coruña”, que recopila los perfiles de 34 mujeres que hicieron historia en la ciudad, inspiraron y marcaron el camino en todos los ámbitos profesionales y sociales.



Sofía Casanova, María Luisa Durán Marquina, Victoria Fernández España, Rosalía Mera, Teresa Herrera y, por supuesto, María Pita y Emilia Pardo Bazán son algunas de las mujeres que forman parte de este volumen, promovido por la Asociación de la Prensa y la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, y en el que colabora el Ayuntamiento de A Coruña.



La alcaldesa, Inés Rey, destacó que “elas loitaron con todo para que hoxe poidamos disfrutar dos nosos dereitos. Elas amosaron que o camiño da igualdade pode e debe percorrerse”.









El grupo coruñés Sisters in the house interpreta “Respect” de Aretha Franklin | N.D.