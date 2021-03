La inversión de las empresas gallegas en internet crece mes tras mes

El IV Panel de Marketing de Galicia, que se presentó el 29 de marzo de 2019 en Santiago de Compostela, reflejó de manera clarividente cómo ha ido creciendo el marketing digital en los últimos años en la comunidad.



En esa cita se publicó un estudio realizado por la Asociación Galega do Marketing –Markea-, Avante Medios y la consultora IUNI, donde se analizaba cuál había sido el comportamiento de los departamentos y directores de marketing en la región en hasta el momento y qué expectativas deparaba la disciplina en el corto, medio y largo plazo.



En 2018, un 72% de las empresas y directivos encuestados había lanzado nuevos productos y servicios, mientras que para 2019, el 66% de los encuestados tenía pensado hacerlo. En los dos años que cubre el estudio, 2019 para los datos de 2017 y 2018, aumentó de manera importante la creación de nuevos formatos y packs.

Las previsiones para 2019 eran las de aumentar la actividad de marketing en lo referente especialmente a la implantación en nuevas áreas geográficas y la selección de nuevos distribuidores.



Más recursos humanos para los departamentos de marketing

Otra de las conclusiones del panel fue el interés cada vez más creciente en la inversión publicitaria en medios convencionales, especialmente en internet, que fue la partida que acumuló un mayor porcentaje en el reparto de los presupuestos de marketing en 2018.

Este punto, sumado a la profesionalización y el crecimiento en el volumen de las plantillas de los departamentos de marketing, revelan que cada vez existe más interés por llegar a la audiencia de mejor modo y diferenciándose de la competencia.



En el encuentro se afirmó que en 2019 había un 32% más de trabajadores dedicados al marketing que en 2016, sobre todo mujeres, y que ellas tienen también más capacidad de gestión y decisión.



2020, el año de la transformación digital

Los datos del IV Panel de Marketing de Galicia, del año 2019, pueden parecer un poco desfasados, y sin duda lo están, pero lo están no por una evolución lógica que responda al avance de la disciplina, sino porque 2020 es el año que ha cambiado por completo la realidad.



La pandemia del coronavirus ha obligado a muchas empresas a iniciar una transformación digital que no todas habían comenzado. Las que ya estaban en marcha se han visto forzadas a acelerarla. Por su parte, las que ya estaban con un proceso muy avanzado han podido sortear esta situación con mejores medios.



El escenario online, tanto para las ventas como para el marketing, se convirtió durante buena parte de 2020, en la única posibilidad que tenían las empresas para continuar con su actividad, y de ahí la importancia de desarrollar estrategias bien diseñadas para ello.



Según el diseñador web y consultor SEO Borja Aranda Vaquero “antes de la pandemia muchas empresas apenas se preocupaban de su imagen en internet. Para ellos, todo el dinero invertido en internet era un gasto y no una inversión. Sin embargo, a raíz de esta situación muchas de estas empresas se han visto obligadas a un lavado de imagen a su página web con el fin de dar una buena imagen a sus posibles clientes.



Esto les lleva, indiscutiblemente a interesarse por agencias o profesionales que les ofrezcan el mejor diseño web WordPress en Coruña y Galicia, pues empiezan a ser conscientes de que la visibilidad en internet es tan importante como el escenario offline, y que incluso este 2021 amenaza con no ser aún el año de la recuperación total.



El marketing digital en tiempos de coronavirus

La evolución de la vacunación en España avanza todavía a un ritmo lento. Y si bien es cierto que Galicia está en el grupo puntero de mayor número de dosis administradas, la realidad es que parece poco probable llegar al 70% de vacunados para finales de verano como apuntan desde el Gobierno central.



A esto se suma la tercera oleada del virus, que está dejando en las primeras semanas de enero cifras récord en cuanto a cifras de contagios. Ante este panorama, las restricciones a la movilidad seguirán estando muy presentes durante buena parte del año, lo que debe animar sin duda a seguir invirtiendo en marketing digital. En Galicia cada vez más compañías se apuntan a esta dinámica, según apunta el consultor SEO Borja Aranda Vaquero.



La estrategia de potenciar el marketing online está permitiendo a las empresas continuar con su actividad comercial, captar nuevos contactos y acceder a clientes potenciales. Además, las diferentes estrategias de esta disciplina hacen posible una relación más cercana entre empresa y cliente, lo que ayuda a aumentar el valor añadido de la compañía.



Si a todo esto se añade que el marketing digital es más económico, en términos generales, y altamente efectivo, que el convencional, la evolución que ya se apuntaba en el IV Panel de Marketing de Galicia, ha quedado más que confirmada.