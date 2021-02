El Senado tumba una pregunta por LaLiga de 24

La Mesa del Senado decidió no admitir a trámite una pregunta que el senador coruñés Miguel Lorenzo quiere formular a Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, en la comisión de Cultura y Deportes de la Cámara Alta, según explica Lorenzo en un comunicado.





El portavoz del Grupo Popular había planteado una cuestión para aclarar las causas por las que el máximo organismo del deporte español, adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, no apoyó la propuesta federativa de una Segunda División de 24 equipos en la reunión mantenida, para desbloquear el caso Fuenlabrada, el pasado 27 de agosto con la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol.





Esta fue la pregunta de la polémica: “¿Por qué en la reunión mantenida el 27 de agosto de 2020 entre Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Liga de Fútbol Profesional (LFP), el representante del CSD no apoyó la propuesta de una Segunda división con 24 equipos, como proponía la RFEF, impidiendo así que se hiciese justicia con el RC Deportivo al que se le impidió competir, por motivos totalmente ajenos al club blanquiazul, en igualdad de condiciones con el resto de equipos en la última jornada de la Liga 2019-20, tras el viaje de la SD Fuenlabrada el 13 de julio de 2020, incumpliendo la normativa sanitaria al respecto y poniendo en peligro la salud de miles de personas durante su viaje y su estancia en la ciudad coruñesa?”.





La respuesta

En la respuesta del órgano director del Senado, se solicita a Lorenzo que reformule la pregunta “en términos genéricos”. Y se interpreta que se inquiere por un exclusivo interés “de una persona singularizada”.





La reunión a la que se alude en la pregunta fue convocada a través de una carta por Irene Lozano como presidenta del CSD y la condujo en su nombre el director general de Deportes, Joaquín de Arístegui.





“En lo que va de legislatura he planteado más de 1.300 preguntas sobre cuestiones que son competencia del Gobierno. Mi labor es la de ejercer un control sobre la acción gubernamental. El único asunto en el que me han rechazado preguntas ha sido sobre este asunto del Fuenlabrada”, explica Miguel Lorenzo.





El pasado mes de septiembre la Mesa del Senado ya había bloqueado una cuestión planteada por Miguel Lorenzo sobre las circunstancias que rodearon la detención de Álex Bergantiños, capitán del Deportivo. La pregunta se admitió a trámite tras varias reformulaciones y finalmente el Ejecutivo la contestó con evasivas.





Irene Lozano comparecerá en marzo en el Senado y Miguel Lorenzo no desiste en su intento de arrojar luz sobre lo ocurrido para entender la posición del máximo organismo del deporte español, que pasó de emitir un duro comunicado contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a asumir sus postulados. “Intentaremos cambiar el enunciado de la pregunta de manera que pueda ser admitida porque creemos que es importante saber las motivaciones del CSD para no apoyar la propuesta de la Federación que hubiera mantenido a Numancia y Deportivo en el fútbol profesional y al menos no castigarles por unos sucesos de los que no tenían culpa y en los que es evidente que resultaron perjudicados”, explica el parlamentario del Grupo Popular.





Sí le admitieron una segunda cuestión planteada a Irene Lozano en la que se interesa por las “acciones y protocolos” puestos en marcha por el Gobierno debido a los incumplimientos de las normativas sanitarias por parte de la Liga de Fútbol Profesional y el Club de Fútbol Fuenlabrada en su desplazamiento a A Coruña para jugar el último partido del campeonato de Segunda División de la pasada Liga.





La pasada semana la Xunta de Galicia entregó en el juzgado coruñés que realiza una instrucción sobre este asunto un completo informe pericial elaborado por un epidemiólogo que concluye que tanto La Liga como el club madrileño cometieron una grave negligencia e incumplieron los protocolos sanitarios establecidos.