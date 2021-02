Os institutos As Mariñas e Carral únense ao reto lingüístico “21 días co galego e máis”

Os IES As Mariñas (Betanzos) e Carral uníronse ao reto autonómico “21 días co galego e máis”, que celebra a súa terceira edición e no que participan preto de 4.000 persoas de toda Galicia.

Segundo indicou onte a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, os obxectivos desta campaña son que os mozos falen máis galego e que perfeccionen o seu uso tanto dentro como fora da aula.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participou onte na videorreunión de apertura do programa cos centros educativos e agradeceu “ou esforzo do profesorado, especialmente dos equipos de dinamización da lingua galega, e da comunidade educativa en xeral, xa que aínda que o alumnado é o protagonista, o profesorado, as Anpas e as familias ou o persoal de administración e servizos dos centros educativos participantes son determinantes para o éxito da actividade”.

García incidiu na importancia “ desta oportunidade para visibilizar a lingua entre a mocidade e animala a que incorpore ou idioma ás súas actividades cotiás”.