Hace 25 años: Muere la mujer de Manuel Fraga y el Depor se la juega ante el Racing

El periódico del 24 de febrero abría la edición con la muerte de la esposa de Manuel Fraga, una nueva entrega de la entrevista al exgeneral Alfonso Armada y la previa del partido del Deportivo ante el Racing de Santander.





Murió la esposa de Manuel Fraga

Carmen Estévez Eguiagaray, esposa del presidente de la Xunta Manuel Fraga, será enterrada en la más absoluta intimidad en el panteón familiar de Perbes, por expreso deseo suyo y de sus familiares. Carmen Estévez murió en su casa de Roxos, en Santiago, víctima de un cáncer que llevaba padeciendo desde hace algún tiempo. El presidente del PP, José María Aznar, viajó desde Madrid acompañado de su esposa, Ana Botella, y de los conselleiros Xosé Cuiña y Juan Miguel Diz Guedes, para mostrarle sus condolencias al presidente de la Xunta.













Alfonso Armada: "Solo Fraga fue a visitarme a la cárcel"

En una nueva entrega de la entrevista con el exgeneral condenado por el golpe del 23F, Alfonso Armada afirma que todo el mundo le dio la espalda y que solo Fraga fue a visitarle a la cárcel. "Manuel Fraga es un gran político. Yo diría que es el mejor político que ha habido en este país desde hace muchos, muchísimos años", cuenta en la entrevista, en la que añade: "Eso sí, tiene un único defecto; creo que le traiciona el carácter. En muchas ocasiones tiene más de Iribarne que de Fraga, por eso a veces parece muy irascible". También recuerda a Felipe González, al que conoció cuando todavía era Isidoro. "Me llamó un amigo de la embajada alemana para ver si podía lograr un visado de salida para un tal Isidoro González. Yo hablé con un amigo que tenía en la Dirección General de Seguridad y me dijo: 'Pero hombre, no sabes quién es este'".













El tranvía del Paseo Marítimo llegará hasta la playa de Riazor

Aunque en un principio se había planteado la posibilidad de prolongar el recorrido del tranvía, que partirá de las inmediaciones del castillo de San Antón, hasta la glorieta de los surfistas, el alcalde, Francisco Vázquez, y el ministro de Obras Públicas, José Borrell, firmarán un convenio para llevar este medio de locomoción hasta la playa de Riazor.





Hallan un manuscrito que ayuda a aclarar la autoría de "El Burlador de Sevilla"

El catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de La Coruña Alfredo Rodríguez López-Vázquez ha descubierto un nuevo hallazgo documental que podría dar el espaldarazo definitivo a su investigación sobre la autoría de "El Burlador de Sevilla". El investigador coruñés defiende desde el año 87 que esta conocida obra de teatro es del poeta dramático y empresario teatral Andrés de Claramonte y no de Tirso de Molina, a quien fue atribuida. Reconocidos críticos internacionales se han hecho eco de esta línea de investigación y han argumentado que existen razones convincentes para atribuir la paternidad de la obra al primero de los autores.













Estreno en la Escudería de La Coruña

Los pilotos Roberto Blach y Tito Rodríguez, formando parte del equipo de Escudería de La Coruña, disputarán este fin de semana en Portugal la primera prueba puntuable para el campeonato portugués de autocross.