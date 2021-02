El Presupuesto de Betanzos aumenta las inversiones casi un 87% respecto al de 2020

El Ayuntamiento de Betanzos presentó su propuesta de Orzamentos Municipais 2021. Unas cuentas marcadas por lo social, con reducción de otras partidas para ampliar los pogramas de asistencia y las ayudas a aquellos colectivos más afectados por la crisis del Covid-19. La alcaldesa, María Barral, quien anunció que el documento se elevará a pleno esta misma semana, explicó que también se apuesta por la recuperación del patrimonio y la mejora de los equipamientos públicos, configurando así los tres ejes “dun orzamento que non esquence tampouco á cultura, o deporte e a educación”, indicó Barral.





El presupuesto de este año asciende a 10.734.874,63 euros, un 12,77% más que el de 2020. Destaca, entre las partidas que más se incrementa, la de inversiones, que aumenta un 86,77% en relación a 2020. Además, se reservan más de dos millones para obras, tanto en la zona urbana como en el rural, incluidas la renovación de la red semafórica, las actuaciones de As Cascas-Urbanización Río Sol y de la calle de Santa María, en el casco histórico, así como el acondicionamiento de caminos de Tiobre, Pontellas, Piadela, Requián, Castro, Montellos, O Farragoto y A Graña. En este capítulo se contempla también la Conservación e Restauración do Estanque do Retiro en el Parque de El Pasatiempo.





Además, se han incluido las aportaciones municipales a la renovación del alumbrado, iluminación y señalización exterior, así como una reordenación de sistema de saneamiento en el margen derecho del Mendo, entre los puentes de As Cascas y de O Carregal; el cambio de las conducciones en el Camiño da Estación y la denominada “Mellora do Sistema de Captación e Abastecemento de Auga de Betanzos”.





Gastos

También se incrementa el capítulo de gasto corriente (3.474.000) para “atender aos gastos necesarios de funcionamento da entidade, e de garantir as obrigas derivadas dos contratos acordados polo Concello de Betanzos”.





En cualquier caso, teniendo en cuenta la situación actual, se consignan fondos para paliar los efectos de la crisis de coromavirus en los vecinos, “tanto dende o punto de vista hixiénico e de protección como dende o punto de vista social”, añadió Barral.





Así, “neste exercicio mantense derivado da contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAD) así como as aplicacións orzamentarias recollidas para poder prestar os servizos públicos esenciais á veciñanza”, pero sin olvidar “accións dirixidas a continuar coa promoción cultural, turística e especialmente do comercio, tendo en conta as limitacións que se poidan dar como consecuencia da pandemia da Covid-19”.