De la Barrera: “Hay que estar enchufadísimos desde el primer minuto”

Los calificativos se acaban para definir el duelo de esta tarde a las 19 horas que enfrentará al Deportivo con el Racing de Ferrol en A Malata. “Adjetivos sobran para el partido. Es un choque muy importante. Podríamos decir que como la Super Bowl por ser original, pero tampoco es así. Quedan los puntos que quedan y tenemos que ofrecer el rendimiento para ganar en Ferrol, estar activados desde el primer minuto hasta el final. Espero un partido físico, con mucha acción de lucha, de disputa”, comentó Rubén de la Barrera.





El técnico coruñés avisó de que el Deportivo tendrá que estar muy metido desde el inicio en el partido, pues de lo contrario los verdiblancos podrían sacar ventaja.





1 La importancia de la concentración

“Es un equipo con buena organización, buenas presiones, intenso y agresivo y como no estés al cien por cien ellos las opciones las aprovechan, seguro. Hay que estar enchufadísimos, nos vendrán a buscar seguro y lo harán bien”, advirtió el preparador.





Avisó, asimismo, de que no pueden cometer los errores que les hicieron perder ante la SD Compostela y el Coruxo, que fueron diferentes en cada caso. “Tenemos claro lo que tenemos que hacer en Ferrol y lo hay que hacer durante todo el tiempo. Perdimos dos partidos de forma totalmente diferente: el equipo no estuvo ante el Compostela y en Coruxo, errores individuales te conducen a la derrota. No pueden pasar ninguna de las dos cosas en Ferrol, tenemos que ser un equipo y a nivel individual ofrecer lo que cada uno tiene que ofrecer en pos del colectivo y ser mejores que el Racing”, pidió el míster herculino.





2 Atención y cuidado en el balón parado

De la Barrera reconoció del poco partido que el Deportivo le sacaba al balón parado, a diferencia de su adversario, que se beneficia, además, de jugadores de envergadura, como Yeferson Quintana.





“En lo defensivo hay que estar atentos y concentrados para que no ocurra nada. Ellos tienen gente importante, que va con todo y con presencia física. En lo ofensivo es complicado de explicar (porque el Depor no aprovecha el balón parado). Tenemos buenos lanzadores, gente que en el área rival hace daño y no se traduce en goles. Esperamos que con el entrenamiento y el partido tengamos la opción de decir que el balón parado también aporta goles”, deseó.





"A nivel anímico, durante el partido tendremos que ser muy fuertes"





3 Continuidad a lo que funciona

El míster blanquiazul no quiso desvelar si mantendrá o no el once que formó ante el Guijuelo, pero ahondó en que tendrán que dar continuidad a todo lo que salió bien ante el conjunto chacinero. “Todo lo bueno que queremos que suceda es a lo que hay que darle continuidad y los matices del Racing no tienen que ver con el Guijuelo. Tendremos que repetir con mayor frecuencia lo que el equipo hace bien y ajustarse y adaptarse al Racing. Creo que ellos van a proponer algo diferente a la semana pasada”. vaticinó.





4 Una victoria positiva a nivel mental

No ocultó que el equipo necesitaba el triunfo y que ayudó al trabajo, ya de por sí bueno, durante la semana. “El impacto de la victoria ha sido bueno, las cabezas la necesitaban y hay que resaltar la actitud de todo el mundo, el trabajo de la gente que sale de banquillo. Nos tocó vivir esos 12 minutos (ante el Guijuelo) en ese contexto de necesidad existía ese miedo a perder en esos 80 minutos lo que habíamos merecido. Ocurrió (la victoria) y salió y tiene que ayudarnos de cara a este partido. El hecho de ganar nos tiene que espolear para competir y ser mejores que el Racing”, exigió.





5 Fortaleza a nivel emocional

Para que el Deportivo tenga éxito en su meta, que es volver a sumar de tres esta tarde en A Malata, habrá que “ser superiores, táctica, físicamente y a nivel mental ser capaces de soportar todo lo que ocurre, favorable y no (en el partido): La respuesta a lo emocional que precede al resto y a nivel anímico tenemos que ser muy fuertes”, subrayó el preparador en su rueda de prensa.