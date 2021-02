SON Estrella Galicia lanza 'Origins', un proyecto para plasmar los inicios de grupos musicales y artistas

SON Estrella Galicia ha puesto en marcha 'Origins', un proyecto que busca plasmar los inicios de los grupos musicales y artistas más auténticos del panorama musical. Belako serán los protagonistas del primer 'Origins x SON Estrella Galicia', cuyo primer capítulo se puede ver en el canal de Youtube de la compañía cervecera.





De este modo, a través de una pieza documental, se podrá descubrir el germen de la banda nacional con mayor proyección internacional del último año al viajar desde su Mungia natal para conocer de primera mano la esencia de sus inicios, en un entorno rural del que tan orgullosos se sienten.





'Origins x SON Estrella Galicia' ofrece un relato fresco e intenso que deja con ganas de más y que culmina con la actuación en directo del grupo desde la fábrica metalúrgica donde solían ensayar, propiedad de uno de sus abuelos, al interpretar 'Tie Me Up', 'The Craft' y 'Sirène' que suenan más crudas y desgarradas que nunca en este inspirador escenario para la formación.





Como recuerda SON Estrella Galicia, 2020 ha sido el gran año de Belako gracias al lanzamiento de 'Plastic Drama', trabajo que se ha colado en las listas de discos del año de todo el mundo. El grupo formado por Josu, Lore, Lander y Cris ha compartido escenario con artistas de la talla de Portishead, Two Door Cinema Club, Placebo, Nick Cave, Elvis Costello o The XX, entre otros muchos.





Ganadores de premios como El Ojo Crítico de RNE, el Premio Rolling Stone al grupo revelación o los Premios de la Música Independiente al Mejor artista, Mejor directo y Mejor videoclip, Belako afrontan el momento más potente de su carrera con este sexto trabajo. Su electrizante directo ha recorrido Japón, Rusia, México, EEUU, Alemania, Inglaterra, Italia o Filipinas.