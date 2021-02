El gasto medio de los españoles en las rebajas fue un 30% menor que en 2020

El gasto medio de los españoles en las rebajas de invierno fue un 30% menor que en 2020, hasta alcanzar los 227 euros, según los datos de El Observatorio Cetelem Estacional.



En concreto, el informe muestra que el 90% de los consumidores reconoce haber gastado menos en el período de rebajas como consecuencia de la crisis sanitaria.



El estudio destaca que, sea por los efectos de la pandemia como también por el cierre de comercios y el confinamiento, un 62,2% de los españoles declara haber destinado un menor gasto en las compras realizadas en las rebajas de este año.



Solo el 10,8% de los españoles encuestados asegura haber gastado más en el periodo de rebajas de este año, porcentaje que desciende 12puntos porcentuales respecto a las mismas fechas del año anterior.



A la hora de acudir a comprar en este periodo de descuentos clave para el comercio, las caídas en cuanto a los productos son generalizadas. Así, destaca la ropa (69%, frente al 71% 2020), calzado y complementos (37% vs 46% en 2020), textil y calzado deportes (19% vs 54% en 2020), perfumes (14% vs 33% en 2020), y libros (13%vs 23% en 2020).



Por otro lado, el observatorio confirma el auge de las compras porInternet, ya que siete de cada 10 consumidores que han realizado adquisiciones en rebajas han modificado su comportamiento, realizando más compras 'online' que en la tienda física.