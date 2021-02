Mara Luisa entra en el Guinness

marta Luisa de Noruega, esa mujer a la que la ley Sálica le impide subir al trono y sin embargo no ha prendido fuego al palacio real, ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Y eso también se lo puede agradecer a la costumbre machista que le va impedir coronarse, porque, de tener que dedicarse a aprender a ser reina, no habría podido participar en el programa de televisión que le ha permitido batir la marca de cross-country skiing, una modalidad de esquí de fondo, y lograr un récord mundial. Que no es lo mismo que reinar en tu país, pero para muchos tiene más mérito. FOTO: Marta Luisa, sonriente | AEC