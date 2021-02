La alcaldesa confía en que mejore la situación “crítica” del Deportivo

“Nosotros respetamos las decisiones que se tomen en el seno del Deportivo y esperamos que esto sirva para mejorar la dolorosa y crítica situación en la que está el club”. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, valoró así el cambio que se ha producido en el Consejo de Administración del club herculino con la llegada de Antonio Couceiro por Fernando Vidal.





Rey explicó a los periodistas que el Deportivo “es un emblema de la ciudad, que tiene una importante masa social y de aficionados detrás, que es lo que le ha hecho grande”.





“Con el fútbol, hemos llegado a todos los rincones del mundo”, añadió.





Couceiro, el nuevo presidente del Deportivo, lo es también de la Cámara de Comercio y ejerció como conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia en la etapa de Manuel Fraga.





La primera edil le deseó “la mayor de las suertes” al Deportivo.





En el mismo acto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, también expresó su confianza en Couceiro, que ocupó en el pasado el cargo que ahora él ostenta.





“Foi presidente de esta autoridade portuaria tamén, donde fixo un gran traballo no seu momento. Creo que é un gran xestor e deséxolle, non solo como deportivista se non como amigo persoal, a mellor sorte porque falta fai sorte e os mellores resultados deportivos que todos esperamos”, comentó Fernández Prado en su intervención.





Couceiro ha sido elegido por cooptación y tendrá que ser ratificado por la Asamblea de Accionistas que se convocará en los próximos días.