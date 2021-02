Vidal admite que Abanca les ha enseñado "la puerta de salida"

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, reconoció en la rueda de prensa que ofreció esta tarde que Abanca les ha pedido el consejo que él preside se haga a un lado para poder profesionalizar el club.

"odo empieza el miércoles, cuando recibimos comunicación de una rueda de prensa del presidente de Abanca en la que transmite su idea de cambios estructurales --explica--; no teníamos conocimiento de ese comunicado, nos coincidió con que tres consejeros estábamos formando novaciones de préstamo y un préstamo".

Vidal relata que se les convoca al consejo por la tarde, en una reunión en la que se les comunica "el deseo expreso del accionista mayoritario de que este consejo dé un paso a un lado para que ellos puedan formar un consejo profesional que diseñe la viabilidad económica y deportiva del club". "Nos señalan la puerta de salida", recalca.

Vidal asegura que no es su intención "generar conflictos ni más intranquilidades al deportivismo". "Pedimos cerrar las bocas herméticamente y poner el foco en el partido del domingo en Vigo, pasado ese partido, ha llegado esta rueda de prensa", comenta. "Nos hemos reunido esta mañana con Abanca y ponemos a disposición nuestro cargo. Si el accionista mayoritario no confía en nosotros, no podemos hacer nada", concluye el ya expresidente del Deportivo.

DERIVA SOCIAL Y DEPORTIVA

En la rueda de prensa, Vidal recuerda que "este consejo accedió al cargo en un momento de deriva social y deportiva absoluta y con bancaarrota evidente que se iba a hacer más con un descenso a Segunda B, accedimos al cargo por eso". "Dimos el paso cuando nadie lo iba a dar y de la mano de un socio inversor, no solo inversor,capitalizador, porque ya estaba en el club, creíamos que era la única solución a nuestros problemas", recalca.

En su discurso, Fernando Vidal insiste en que "el Deportivo está por encima de todos nosotros" y que en su consejo "no somos de Lendoiro, de Tino, ni de nadie". Confía en que "pronto volveremos a la categoría de élite" e insiste en que lo que importa es la solvencia del club, algo que cree que se "ha logrado con la entrada de Abanca".

En su despedida, muestra su apoyo al nuevo consejo que entre "por el bien común" y transmite un mensaje al socio mayoritario: "Acatamos la decisión, pero me gustaría que las formas fueran otras y que, antes de la rueda de prensa, se nos hubiera comunicado lo que se iba a hacer a los consejeros". Al nuevo consejo, le recomienda "escuchar al deportivismo porque es una empresa pero de sentimientos, es como una religión" y "que sean valientes". En este sentido, reconoce que no sabe "quién va a ser el presidente ni qué significa profesionalizar el club: profesionalizar no es solo ganar dinero, es echarle horas, lo que quiero es que acierten y que las cosas salgan bien". Afirma que tapoco sabe "cuándo va a ser la junta", aunque lo más probable es "que la convoquen esta semana o la siguiente" y en esa junta harán efectiva su renuncia y se nombrarán a los nuevos consejeros.

FERNANDO VÁZQUEZ

Sobre Fernando Vázquez, asegura que no sabe a qué se refería cuando denunció "hechos graves", aunque comerá con él para que se lo explique: "Estaremos los dos jubilados y tendremos más tiempo; si es lo que yo creo no me parece tan grave".

El ya expresidente del Depor confía en que se pueda "capitalizar toda la deuda en el Deportivo" e insiste en que "los proyectos son a largo plazo" y que "la viabilidad del club está asegurada para los próximos años".

Sobre su relación con Augusto César Lendoiro, Vidal asegura que "a la propiedad no le gustaba mucho" su relación con el expresidente del Depor "o que comiese con él" pero en este sentido es tajante: "Soy mayor para elegir a mis amigos, nadie me lo impuso pero fue una recomendación (que no me reuniera con él) pero no soy una persona dócil y no soy fácil de llevar; siempre he trabajado para mí y llevo mal que me den instrucciones".

Como despedida, quiso dar "muchas gracias a todos de corazón", sobre todo al consejo, "unos compañeros de viaje fantásticos" y concluyó con un "Forza Depor".