Las respuestas del oftalmólogo Emanuel Barbera Loustaunau ante las preguntas de los lectores

El oftalmólogo Emanuel Barbera Loustaunau respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Barberá es coordinador médico y oftalmólogo en el Instituto Oftalmológico Quirónsalud de A Coruña.



A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

Uso Systane desde hace un año para la lágrima evaporativa, ¿hay alguna solución más a largo plazo?

La lubricación ocular es el eje fundamental del tratamiento del ojo seco, una de los trastornos oculares más frecuentes, y lo seguirá siendo durante los próximos años. Los avances que se producen en el tratamiento van dirigidos a mejorar la composición de las lágrimas y eliminar los conservantes.

¿Funciona realmente la operación de presbicia?

Si que funciona. La operación consiste en sustituir el cristalino que ha dejado de enfocar por una lente intraocular multifocal. Siempre hay que realizar un estudio preoperatorio para confirmar que se pueda realizar, que no haya contraindicaciones, y escoger la lente intraocular adecuada.

¿Dónde me aconseja ir a mirar la vista y que no me tomen el pelo? Cada vez veo menos.

En el Instituto Oftalmológico Quironsalud de A Coruña realizamos un estudio completo donde diagnosticamos la causa de cualquier déficit de visión y asesoramos sobre el tratamiento adecuado.



¿Cuáles son las enfermedades oculares que pueden aparecer con la edad?

Dentro de las enfermedades más frecuentes que aumentan con la edad, destaca la catarata, que sigue siendo la causa más frecuente de ceguera evitable; el glaucoma, que no da síntomas y se puede detectar realizando una consulta oftalmológica, y las que afectan a la mácula, como la degeneración macular asociada a la edad, dentro de la cual existen dos variantes, la forma seca y la forma húmeda.

¿Qué factores aumentan las posibilidades de sufrir glaucoma?

Al tratarse de una enfermedad de origen genético, todos los pacientes que tengan familiares afectados de glaucoma deben realizarse un chequeo a partir de los 40 años. Otros factores de riesgo son la diabetes, la miopía, la edad avanzada y ser de raza negra.



¿Puede explicarme cómo la diabetes puede afectar la salud ocular?

La diabetes puede ser una causa de pérdida de visión severa. Al afectar a órganos de vasos sanguíneos pequeños, el ojo se ve afectado a nivel de la retina. Al no llegar un correcto riego sanguíneo a la retina, el ojo fabrica unas venas para suplir el déficit, pero estas venas no son normales y dejan escapar fluido encharcando la mácula o un sangrado mayor provocando pérdida visual importante. Además pueden provocar desprendimientos de retina y glaucoma neovascular en estados avanzados. Por ello, a todos los pacientes diabéticos se les recomienda un buen control metabólico y realizar controles oftalmológicos periódicos.

¿Qué efecto tiene el tabaquismo en la salud ocular y cuáles son los riesgos asociados?

El humo de tabaco contiene múltiples contaminantes además de la nicotina (más de 50). El mecanismo de daño ocular se produce directamente a través del humo que entra en contacto con la superficie del ojo, y también vía sanguínea. Se ha relacionado con el desarrollo de pterigium, catarata y degeneración macular asociada a la edad de forma prematura.

¿Cómo puedo cuidar mi vista si trabajo muchas horas delante del ordenador?

Las personas que trabajan muchas horas frente al ordenador deben tomar medidas para evitar el llamado síndrome del ordenador. Estas consisten en trabajar con unas gafas correctamente graduadas, un tamaño de letra y distancia de trabajo adecuado, realizar descansos periódicos relajando la vista hacia el infinito, y lubricar los ojos con lágrimas artificiales especialmente en caso de ojo seco o uso de lentes de contacto.



¿Recomiendas las lentillas nocturnas? ¿Qué tipo de lentillas consideras que son las mejores?

Son recomendables especialmente en niños debido a los beneficios que tiene para el control de la miopía, pero hay que realizar un estudio de idoneidad para cada caso de forma individual. En el mismo se analiza la topografía de la córnea, la curvatura de la misma y su relación con las dioptrías de miopía a corregir. Dentro de las distintas opciones que se distribuyen en España, las que más me gustan son las lentillas PARAGON CRT, ya que son las únicas aprobadas por la FDA en el año 2002 (hace 21 años), y que se distribuyen en España desde el año 2004.