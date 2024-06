Las respuestas de la Dra. Mª Mercedes Otero Rivas

El Dra. Mª Mercedes Otero Rivas especialista en Dermatología respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde

A través del TER, aclarará las dudas propuestas desde El Ideal Gallego respecto al ámbito de la Dermatología .

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

¿Qué crema solar es mejor para un bebé?



En bebés menores de 1 año se desaconseja la exposición solar directa, recomendando medios físicos como ropa, gorros y gafas además de fomentar los lugares sombreados y evitar las horas centrales del día. No se aconseja el empleo de fotoprotectores en menores de 6 meses para evitar una posible toxicidad por la mayor capacidad de absorción que tiene su piel. En bebés de entre 6 meses y 3 años también deberíamos seguir estos mismos principios pero se podrían emplear fotoprotectores, preferiblemente con filtros físicos, que son aquellos que reflejan la luz solar (dióxido de titanio, óxido de zinc), suelen venir etiquetados como “minerales”.

¿Cómo debo tratar la inflamación de una picadura de mosquito? ¿Se necesita antibiótico?



En los niños es frecuente que las reacciones tras una picadura sean muy llamativas, incluso pudiendo aparecer ampollas (culicosis bullosa). En ocasiones, y dependiendo del tipo de mosquito o si son de otro insecto (como arañas), estas reacciones pueden darse en adultos. Para evitar el intenso picor y las molestias asociadas se puede aplicar un corticoide de potencia moderada en crema unos días. Si existe erosión de la piel, y por tanto posibilidad de sobreinfección, se puede aplicar corticoide tópico en combinación con antibiótico tópico. El antibiótico tópico por sí mismo es poco efectivo en estos casos.

Tengo 50 años y noto menos espesor de pelo ¿hay tratamiento?



Si no existe otra sintomatología asociada como picor o retracción de la línea de implantación lo más probable es que se trate de una alopecia androgenética, para la cual existen tratamientos tópicos y orales seguros y con buenos resultados, tanto para hombres como para mujeres.







Me han dicho que puedo usar retinol en verano, ¿es correcto?



Sí, siempre que tengas una rutina ya establecida que ya toleres. El inconveniente del retinol en verano es que si empiezas tu proceso de retinización o aumentas de manera brusca de concentración, esa irritación que ocurre puede volverse hiperpigmentación postinflamatoria muy fácilmente, ya que la fotoprotección que realizamos está lejos de ser perfecta.

¿Es recomendable tomar el sol 20 minutos sin crema protectora para aumentar vitamina D?



En general, pocos o ningún dermatólogo te aconsejarán “tomar el sol” entendiendo como tal la exposición de la práctica totalidad del cuerpo de manera intencionada. Según las guías del Grupo Español de Fotobiología actuales la exposición de la cabeza y los antebrazos al mediodía durante 12 minutos en primavera y otoño en una persona de fototipo II-III sería suficiente, pero esto varía según la estación (invierno 22 minutos y verano 7) y la hora del día. Quizá sea más sencillo guiarnos por el índice UV que a día de hoy figura en las apps del tiempo de nuestros teléfonos móviles: con un índice UV mayor o igual de 3: el nivel adecuado de vitamina D se logra de forma incidental saliendo de casa; mientras que con un índice UV menor de 3 muchas guías recomiendan pasar entre 5-30 minutos en el exterior entre las 11 AM y las 3 PM. Solo se debe descubrir la piel de forma parcial (manos, cara, brazos) al menos 3 veces por semana. De todas maneras, cada vez son más los expertos que cuestionan las dosis del rango de normalidad de la vitamina D en las analíticas.

¿Cuándo debo preocuparme por un lunar? Me ha crecido un poco, pero me dicen que no me preocupe.



Recomendamos la Regla del ABCDE, en el que A es asimetría (si lo dividimos a la mitad sus dos mitades son distintas), B es bordes (desflecados), C es color (múltiples colores), D es diámetro y E es evolución ( cambios en color, tamaño...). Sin embargo, como toda regla tiene sus excepciones. Por ejemplo, existen nevus melanocíticos (lunares) de nacimiento (congénitos) que son grandes y asimétricos pero que como están estables no nos preocupan. Además, la edad es un punto importante a tener en cuenta.