Las respuestas del Dr Daniel López, especialista en urología del Hospital HM Modelo, ante las preguntas de los lectores

El doctor Daniel López, especialista en urología del Hospital HM Modelo, respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. El Dr. Daniel López cuenta con una sólida formación académica y una amplia experiencia en su campo. Obtuvo su Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela entre 1998 y 2004. Posteriormente, se especializó en urología a través del programa MIR, realizando su formación en el Servicio de Urología del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) entre 2005 y 2010.

Desde el 2017, el Dr. López desempeña el papel de responsable de los Servicios de Urología de HM Hospitales en Galicia. Su experiencia en cirugía laparoscópica de riñón, vejiga y próstata se ha desarrollado a lo largo de los años. Además de su actividad cotidiana como Especialista en Urología desde 2010, ha recibido formación específica en Cirugía Laparoscópica Urológica en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres) en 2013. Asimismo, en 2008 completó un curso acreditado de Cirugía Laparoscópica Experimental en Urología en el Hospital Veterinario Rof Codina (Lugo).

El Dr. López destaca como creador y director de múltiples cursos, incluyendo el Curso Experimental de Técnicas en Endourología Percutánea, acreditado por el CFC y llevado a cabo en el Centro Tecnológico de Formación en A Coruña (I, II, III y IV ediciones). Además, ha dirigido la parte práctica del VI Curso AIUP de uropediatría aplicada en el mismo centro en 2016. Su experiencia docente se extiende a nivel nacional, siendo profesor del Curso Experimental de Técnicas en Endourología Percutánea en el Centro de Investigación Biomédica (Granada) y profesor invitado en las XVII Jornadas Quirúrgicas de la Sociedad Gallega de Urología (SGU), donde realizó la cirugía "RIRS bilateral".

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:



¿Cuándo debo empezar a hacerme chequeos de la próstata?

El cáncer de próstata es el segundo más frecuente en hombres. Desde hace años, el pronóstico ha ido mejorando paralelamente a su detección en fases cada vez más tempranas debido a las mejoras diagnósticas y probablemente también a los cribados. Aunque no existe un acuerdo sobre el grupo de edad más beneficiado con los chequeos de próstata, el consejo es iniciarlo no más tarde de los 50 años en la población general y no más tarde de los 45 si existen antecedentes familiares o en personas de raza negra, porque su riesgo es mayor.



¿Por qué se producen las infecciones de orina? ¿Y funcionan los arándanos para prevenirlas?

Las infecciones de orina -las cistitis- se producen por una agresión que sufre la vejiga por parte de una bacteria que accede a la misma a través de la uretra. Existen factores de riesgo q hacen más frecuentes las infecciones, como la obstrucción miccional o el defecto de vaciado vesical. En mujeres las infecciones son más frecuentes porque el acceso de la bacteria a la vejiga es más sencillo por la menor longitud de la uretra; además, las relaciones sexuales pueden favorecer este acceso. El arándano rojo (en preparado específico, no tanto en fresco) dificulta la adhesión de la bacteria Escherichia coli, que es la principal causante de cistitis, a la pared de la vejiga, por lo que sí: tiene un papel en la prevención, igual que otros productos como D-manosa, brezo, gayuba, ciertos probióticos…



¿Cómo se hace una vasectomía?

La vasectomía es una técnica contraceptiva que se realiza con la intención de que sea irreversible. Consiste en interrumpir el transporte de espermatozoides desde los testículos, donde se producen, hasta las vesículas seminales, donde se almacenan para ser eyaculados. Para ello, con anestesia local, se accede, en ambos lados, al tubo que se encarga de este trasporte para obstruirlo de diferentes maneras, aunque lo habitual es cortar un segmento del tubo y sellar los extremos con nudos o electrocoagulación. Es una técnica rápida (unos 20 minutos), ambulatoria (no precisa ingreso ni ayuno) y eficaz. Eso sí, el resultado debe ser comprobado antes de abandonar los métodos anticonceptivos habituales.

¿Cuánto tiempo hay que reposar después de una vasectomía y qué cosas no se pueden hacer?

El reposo físico no es imprescindible tras una vasectomía; es frecuente tener ciertas molestias locales durante 10-15 días tras la intervención, durante los cuales la actividad física intensa no ayuda a mejorar. El reposo sexual tampoco es imprescindible, y el tiempo lo marca la evolución de cada paciente; lo que sí es imprescindible es mantener los métodos anticonceptivos habituales mientras no se compruebe el resultado de la intervención. En resumen: es aconsejable evitar esfuerzos importantes y cumplir las recomendaciones postoperatorias hasta la recuperación, que suele ser rápida.

Tuve orquitis de joven, ¿ahora con 51 años debería hacerme una revisión?



La orquitis es una inflamación del testículo, habitualmente aguda, que en alguna ocasión puede acarrear alguna secuela, como dolor y atrofia del tejido afectado. En cualquier caso, esas complicaciones aparecen de manera más o menos inmediata y no son prevenibles, aunque a veces se pueden tratar. La revisión es aconsejable si existe un dolor persistente, hay alguna zona dura o que crezca progresivamente o si el testículo ha desaparecido del interior del escroto. Si no es así, la revisión aconsejada para un varón de 51 años es solo la prostática.

¿Debería ir al médico un niño de 5 años que todavía se hace pis en cama de vez en cuando?

La enuresis nocturna no es un trastorno infrecuente en la infancia. Suele estar relacionado a los ciclos de sueño y la maduración neurológica y lo habitual es que se resuelva espontáneamente. Existe consenso en aconsejar la visita al especialista si las pérdidas nocturnas de orina se mantienen después de que el niño haya cumplido 8 años.

Al toser tengo incontinencia urinaria, ¿qué puedo hacer?

La incontinencia urinaria puede ser, a grandes rasgos, de dos tipos: funcional, que se relaciona con sensación de urgencia o imperiosidad, y anatómica o de esfuerzo, que se produce debido a aumentos bruscos de la presión abdominal como la tos, el salto, etc. En algunas ocasiones coexisten ambos tipos de incontinencia. Las dos modalidades tienen causas, mecanismos de incontinencia y tratamientos muy diferentes. Cuando existe una incontinencia puramente de esfuerzo, como parece que es este caso, tras una valoración urológica preliminar, el primer paso es la fisioterapia a manos de un profesional especialista en patología de suelo pélvico. En ocasiones, dependiendo entre otras cosas del grado de incontinencia, con este tratamiento la mejoría es suficiente; en los casos en los que no lo es, la fisioterapia supone una óptima preparación para el siguiente paso del tratamiento, que es la cirugía con malla suburetral, que tiene una altísima tasa de éxito.

A veces noto sangrado en la orina, ¿es un síntoma grave? ¿tengo que acudir al urólogo?

Sí, debes acudir, porque el sangrado visible en la orina (hematuria macroscópica) tiene múltiples causas, algunas de ellas graves, y precisa una evaluación urológica completa para estudiarlas. La premura es mayor si eres fumador, si el sangrado es intermitente y desde hace semanas o meses, de color rojo, con coágulos y de toda la orina, desde el principio hasta el final de la micción, y si no tienes dolor ni ningún otro síntoma salvo el sangrado.

Tengo dificultad para orinar, ¿es un problema de próstata?



La sensación de dificultad para orinar puede ser subjetiva, como sucede con cierta frecuencia en las infecciones de orina, o tener una causa obstructiva objetiva. En estos casos, la próstata es una de las causas de esa dificultad, frecuente además, sobre todo en varones a partir de los 45-50 años, pero no la única. Existen otros motivos como litiasis (cálculos, piedras) que se impactan en la uretra y la atascan, estenosis (zonas estrechas) de múltiples causas y grados, etc. Como es lógico, cada una de estas patologías tiene un tratamiento y un pronóstico diferente, por lo que deben ser estudiadas por el urólogo para poder diagnosticarlas con precisión y así ofrecer al paciente el tratamiento más indicado en su caso individual.



¿Qué hacer si tengo hidrocele?

El hidrocele es una acumulación de líquido alrededor del testículo. Es una situación prácticamente siempre benigna y no complicada, además de muy frecuente. La mayor parte de las veces no se nota o no se percibe como un problema y por lo tanto no precisa tratamiento. Cuando el hidrocele causa cualquier tipo de trastorno, como dolor, incomodidad, interferencia con la micción o las relaciones sexuales o cualquier otro problema, lo ideal es operarlo. La cirugía es rápida y sencilla y puede realizarse de manera ambulatoria. Tras una convalecencia habitualmente llevadera, el hidrocele se ha resuelto y con él los problemas que causaba.

¿Cuántas veces se debe orinar al día?

No existe un número adecuado de micciones al día. La situación ideal es que la micción ocurra durante las horas de vigilia y no interrumpa el sueño, que su frecuencia no interfiera con una vida normal, que no existan los episodios de incontinencia y sean muy limitados a situaciones excepcionales los de urgencia y que se produzca sin asociarse a dolor, sangrado u otros síntomas o signos anómalos. Por otro lado, cada vez que se produzca la micción debe cumplir su objetivo funcional, que es el vaciado completo de la vejiga. Si alguno de los requisitos anteriores no se cumple o la percepción del paciente es la de que orina demasiadas veces o demasiado pocas, lo ideal es consultar con el especialista.



¿Cómo sé si tengo una disfunción eréctil?

La disfunción eréctil se define como la dificultad para alcanzar o para mantener una erección; se acepta que esta dificultad debe ser habitual o muy frecuente y que debe ser independiente de situaciones que deterioren de manera aguda y reversible la erección, como el consumo de ciertas sustancias. Las causas son múltiples y es más frecuente cuanto más elevada es la edad, aunque no es una característica inexorable de envejecimiento normal. Cuando aparecen los primeros signos de disfunción eréctil debe consultarse con el especialista para tratar de resolverla y recuperar una vida sexual satisfactoria y también, casi más importante aún, para identificar factores de riesgo que son comunes a la cardiopatía isquémica, por lo que la disfunción eréctil puede ser un predictor de enfermedad coronaria.



¿En qué consiste un examen de próstata?

La revisión prostática, en líneas generales, se orienta en dos líneas de estudio: la dirigida a descartar patología oncológica (cáncer de próstata) y la que se encarga de evaluar la función de vaciado vesical, para el cual la próstata puede suponer un obstáculo mecánico. Son dos líneas independientes, puesto que el cáncer de próstata no tiene por qué provocar síntomas ni la obstrucción aumenta el riesgo de cáncer de próstata. La valoración básica consiste en escuchar cómo el paciente relata sus síntomas y sus antecedentes, realizar una exploración física que incluya el tacto rectal y la inspección de los genitales, medir el tamaño y objetivar la forma de la próstata y del aparato urinario mediante ecografía y determinar el antígeno prostático específico (PSA). La mayor parte de los pacientes no precisa más estudios; si los precisase podrían incluirse flujometrías, resonancias magnéticas, cistoscopias u otras pruebas, según el criterio que el urólogo extraiga de la evaluación previa.