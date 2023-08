Las respuestas de la doctora Uzal, especialista en Psiquiatría, ante las preguntas de los lectores

La Dra. Uzal respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Uzal es especialista en Psiquiatría y cuenta con más de 10 años de experiencia. En la actualidad trabaja en la Clínica Uzal, en el Hospital San Rafael y en el Hospital Universitario de A Coruña.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, se especializó en Psiquiatría. Es experta en el tratamiento de las adicciones y la obesidad, además de en Emergencias en Salud Mental y en Psiquiatría Forense. Tiene cuatro másters universitarios y se encuentra realizando el doctorado.

A continuación, las respuestas de la doctora a las preguntas de los lectores:



¿Existe algún lugar donde se pueda recibir ayuda psicológica gratuita?

Aparte de en el Sistema Nacional de Salud, existe la opción para algunos colectivos en concreto como, por ejemplo, víctimas de violencia de género (a través del CIM que es el centro de información a las mujeres). También suelen contar con este servicio otro tipo de organizaciones como las asociaciones de familiares de enfermos o la Asociación española contra el cáncer.

¿Por qué los antidepresivos afectan el deseo sexual?

La depresión ya por sí misma puede disminuir el deseo sexual y que los antidepresivos también lo puedan hacer (es un posible efecto secundario de la mayoría de los antidepresivos aunque no de todos y tampoco le pasa a todos los pacientes) se debe a su influencia sobre el sistema neuroquímico de nuestro cerebro. Entre las causas principales está el incremento que éstos producen de la serotonina.



¿Cómo se puede convencer a alguien que no quiere ir al psiquiatra pero lo necesita?

Es importante en estos casos mantener una actitud de escucha activa, ser pacientes con la otra persona, no juzgar ni acusarle. Te recomiendo que de forma tranquila y serena, le muestres tu apoyo, le plantees tu preocupación por su salud y bienestar, sin criticar a la otra persona ni decirle lo que tiene que hacer... Por ejemplo, le puedes plantear que te preocupa el cómo se encuentra, que si lo estuviera pasando mal igual le vendría bien hablarlo con alguien con la intención de que le ayuden, decirle que los psiquiatras somos unos médicos más, que hay muchas opciones de tratamiento si lo precisara y que no significa que por consultar vaya a tener que tomar pastillas, ofrécele acompañarlo/a, si sabes de personas que hayan consultado y les haya ido bien, cuéntale el caso. Escucha con atención y demuestra empatía hacia sus sentimientos y preocupaciones, hazle saber que te preocupas por su bienestar y que estás ahí para apoyarle, no te impacientes si no se termina de decidir, el respeto por sus sentimientos es esencial.



¿Cómo puedo detectar si alguien de mi entorno padece una enfermedad mental?

Esto puede ser todo un desafío. Así, como norma general, las alarmas deberían saltar si apreciamos un cambio drástico en el comportamiento de una persona, en su forma de ser, algo fuera de lo habitual, fuera de lo normal, sin motivo y durante un mínimo de tiempo al menos. Por ejemplo, una persona muy extrovertida y sociable, pasa a estar callada desde hace meses, deja de quedar con amigos y se encierra en casa...



¿Cuáles son los síntomas de una depresión?

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero los habituales son tristeza, desesperanza, pérdida de interés por actividades que antes se disfrutaban, apatía, cansancio, irritabilidad, pérdida de apetito o comer en exceso, insomnio o somnolencia excesiva y pensamientos de suicidio.



¿Por qué detectar una enfermedad mental es tan difícil? ¿Cómo se procede para identificarla?

En términos generales y para un psiquiatra no es para nada difícil detectar una enfermedad mental. Pueden darse casos concretos o momentos en la evolución de la enfermedad del paciente que resulte dudoso o complicado discernir en si tiene una enfermedad o si está en el límite de la normalidad. La forma de realizar el diagnóstico es mediante la entrevista clínica o exploración médico-psiquiátrica y la observación del paciente y su conducta. No existe una prueba concreta que nos dé diagnósticos certeros pero sí nos apoyamos muchas veces de tests que nos ayudan y aportan información.



¿Cómo puedo saber si tengo TDAH?

La única forma de saberlo es realizando una valoración clínica que incluya una buena exploración de la situación actual y de tu infancia y adolescencia y se te realicen tests para su valoración. Aun así, en adultos es difícil concluir en este diagnóstico con certeza.



A veces, como bastante y otras veces no me apetece comer nada o prácticamente nada. Además, después de comer bastante me siento mal, no lo disfruto y lo como con ansiedad y prisa. ¿Puede ser un TCA?

De entrada parece que tienes una mala relación con la comida, nada saludable. Habría que hacer una valoración más en profundidad y tener más información para hacer un diagnóstico.



Tengo un problema que no soy capaz de desconectar del trabajo y estoy, aunque sea un momento de ocio, pensando en lo que tengo que hacer al día siguiente. Tomo una pastilla para dormir, pero no logro relajarme nunca.



Te recomiendo terapia psicológica y también hacer una valoración de la medicación que estás tomando para saber si es la más adecuada en estos momento para ti.



Mi hijo, que tiene 14 años, tiene la manía de sacar su ropa del armario y volverla a colocar (no toda), pero cada día lo hace por partes. ¿Cree que necesita que un psicólogo lo pueda valorar? ¿o se le pasará?

Te recomiendo que lo consultéis con un psicólogo sí, hay que hacer una buena valoración, indagar con él porque lo hace, etc.

¿Cuándo detectar que una persona necesita ayuda profesional o no? ¿Hay algún método para saberlo?



Si hablamos de una persona que tiene un problema pero no sabemos si precisa o no ayuda, mi recomendación es hablarlo con la persona de forma sincera y respetuosa, mostrarle tu preocupación y apoyo. El consultar con un profesional debería hacerse cuando el problema perdure en el tiempo, si no termina de mejorar a pesar de hacer cosas para ello, si afecta a la vida normal de uno, si los síntomas son graves y duran semanas, etc.



¿La esquizofrenia solo se trata con medicación o con terapias?

Se puede tratar con ambas cosas. Es cierto que se trata de una enfermedad que en la práctica totalidad de los casos precisa un tratamiento farmacológico. El tratamiento con psicoterapia es bueno para mejorar la conciencia de enfermedad y recuperar la funcionalidad lo que a largo plazo mejorará el pronóstico también.



Mi niña, aunque ya es mayor de edad, no es capaz de desconectarse del móvil, bien por mensajería o por redes sociales, lo hace incluso cuando está en la mesa. ¿Por mucho que le digamos no hay manera? ¿Qué recomienda? Gracias.

Pues parece que tiene una adicción al móvil. Mi recomendación es terapia psicológica sin duda.



Sé que necesito ayuda o apoyo, pero me da mucho vergüenza pensar que me asiste un psiquiatra. Sé que en casa tarde o temprano se enterarían... ¿Puede haber consultas telemáticas? Soy muy fanática de mi privacidad y no quiero que mi novio se entere.



Por supuesto, a día de hoy muchos psiquiatras ofrecemos la posibilidad de realizar videoconsultas.

Hay alguna manera de sacudirse o que te ayuden a relajarte del estrés sin que tengas que tomar medicación...

Sí, mediante terapia psicológica individual o programas de tratamiento de la ansiedad basados en técnicas de relajación y/o mindfulness.