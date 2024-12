Xiana Cobo, la firma gallega que fusiona ilustración y textil con alma artesanal en forma de pañuelos

Xiana Cobo trasciende el concepto de marca personal para convertirse en un lugar de encuentro entre la ilustración, el textil y las tradiciones artesanales, creando un equilibrio único entre todas estas disciplinas. Su creadora, Xiana Cobo, nos comparte cómo el amor por su trabajo, su experiencia profesional y su mirada introspectiva han dado vida a una propuesta que redefine el diseño textil desde una perspectiva emocional, sostenible y artística.

“Acababa de ser madre y cuando mi hija cumplió tres años, más o menos, empecé a darle forma a todo lo que se pasaba por mi cabeza mientras la criaba en esos primeros años de vida. Son momentos de volcarse en esa nueva vida, pero también de mirar hacia dentro, al menos para mí, y de cambiar la forma de ver las cosas y plantearme que era lo que quería hacer y cómo compaginarlo con la maternidad”, confiesa Xiana.

Por aquel entonces, Xiana había acumulado ocho años como autónoma, trabajando en estampados textiles para proveedores tras su paso por las oficinas de diseño de Pull&Bear. Aunque trabajaba desde casa, el ritmo frenético de la industria le pedía un cambio.Su solución fue unir sus dos grandes pasiones: la ilustración editorial y la ilustración en tejido.



“Quería crear piezas textiles duraderas, alejadas del calendario del fast fashion. Como ya tenía experiencia, me motivaba muchísimo crear algo que fuese mío dentro de este ámbito, pero dándole una vuelta. Así que la experiencia de todos los años trabajados en el sector textil para grandes marcas dio paso a un proyecto personal. Los años que estuve trabajando para esta industria aprendí muchísimo. Conocí a gente muy creativa, viví muchas situaciones, viajé y aprendí a tomar decisiones, porque el diseño en gran parte es eso, elegir. Elegir qué tejidos, colores, qué ambiente quieres recrear y qué técnica vas a usar”, explica. Así nació Xiana Cobo, una marca en la que cada pieza está impregnada de la visión y sensibilidad de su creadora.

El pañuelo Sol de Xiana Cobo

El pañuelo estampado como protagonista

El producto insignia de la marca es el pañuelo estampado, elaborado en seda mediante técnicas de estampación digital. “Es un método que facilita adaptarse a cantidades pequeñas y técnicamente, permite reproducir ilustraciones de todo tipo sobre textil, incluso acuarelas. Pero he probado otros formatos y técnicas como algodón mediante serigrafía (por ejemplo, el pañuelo True Romance) o estampación manual”, detalla Xiana.

Entre sus diseños, el Pañuelo Eucalipto ocupa un lugar especial. Inspirado por el controvertido árbol, Xiana lo creó para resaltar su belleza, a pesar de ser una especie muy criticada en Galicia. “Mi intención no era para nada aprobar con esto el uso que se le da a esta especie, más bien todo lo contrario. Quise utilizarlo para resaltar su belleza, porque la tiene, aunque a veces ésta sea trágica. Me crié en una casa con una finca de castaños y robles rodeada por eucaliptos. Aunque invaden y empobrecen el suelo, sus hojas tienen una belleza fascinante. A través de este diseño quería mostrar esa dualidad”, comenta. La pieza cobró aún más sentido tras el estreno de "O que arde” de Oliver Laxe, cuya frase “la especie no tiene la culpa” ha sido recurrente en la narrativa de este pañuelo.

La preparación de las sesiones de fotos y la necesidad de complementar los pañuelos dieron lugar, de forma muy natural, a la creación de prendas y accesorios como pendientes y clips para el pelo, ampliando así la oferta de la marca.

El pañuelo Eucalipto de Xiana Cobo

Redefiniendo el souvenir y rescatando técnicas tradicionales

Una de las propuestas más interesantes de Xiana Cobo es su reinterpretación del souvenir. Apuesta por pequeños recuerdos personales que huyen de los clichés. “Elijo motivos íntimos y los produzco localmente para darles un significado más profundo y auténtico”, señala.

Además, Xiana ha decidido rescatar técnicas en desuso, como el orillo de rulo, una forma artesanal de terminar los bordes de las piezas textiles. “Apostar por lo manual es un gesto que desafía la lógica capitalista. Es un recordatorio de que las cosas llevan tiempo, y creo que eso añade valor a las piezas. Creo que ahí es dónde está la diferencia. No es fácil seguir empleando técnicas artesanales en un sector ansioso de consumo. Poner en valor el ritmo lento de las cosas hechas a mano y, aunque no me gustan demasiado estas etiquetas, lo que se conoce ahora como “slow fashion”, afirma.



Xiana encuentra en su trabajo el equilibrio perfecto entre técnicas tradicionales como el bordado o la serigrafía, y procesos contemporáneos como la estampación digital. “Ambas son formas de decorar la tela. Aunque los métodos sean distintos, el objetivo es el mismo. Creo que hay más artesanía en la creación digital de lo que puede parecer, sobre todo en la elaboración del diseño. Pero también posteriormente en la edición. Los programas de edición por ordenador son una herramienta más, lo que cambia es la inmediatez que viene después a través de la impresión digital, pero no deja de ser consecuencia de una evolución que persigue la reproducción en serie, igual que lo hace la serigrafía o la estampación manual con sus moldes (matrices). No las veo tan lejanas entre sí. Lo veo más bien como distintos momentos de un mismo lenguaje. En la estampación manual y la digital al final el objetivo es el mismo, decorar la tela”, explica.

Sostenibilidad y producción local

Comprometida con la sostenibilidad, Xiana ha adoptado una cadena de suministro que corta y produce localmente en España, siempre que es posible. Aunque reconoce que la producción completamente sostenible es un reto, su enfoque busca minimizar el impacto ambiental. “La seda, por ejemplo, no se produce en España, pero puedo estamparla aquí. No es fácil porque el esfuerzo económico que hay que hacer es mayor y tenemos que competir con productos muy similares cuatro veces más baratos, pero creo que para una firma pequeña como la mía y que pretende hacer objetos para el recuerdo no tendría sentido la deslocalización”, reflexiona.



El valor de compartir conocimiento

Además de diseñar, Xiana imparte talleres de estampación y bordado. Para ella, la enseñanza es una forma de salir de la rutina solitaria del diseño y compartir conocimientos. “El trabajo de diseño es muy solitario así que siempre sienta bien juntarse con otra gente para crear. Porque al final es eso, yo enseño una base y doy unas herramientas pero luego cada persona tiene su visión y estilo. Yo también aprendo muchísimo viendo a otra gente resolver y crear. Al final, vamos adquiriendo “vicios”, formas de hacer y lo que más me gusta de los talleres es eso, salir de mi zona de confort y que la gente plantee retos que supone cambiar el modo que tienes de hacer”, comenta.

La colaboración con otras artesanas también forma parte esencial de su trabajo. “Crear redes entre marcas pequeñas nos ayuda a crecer juntas, llegar a más gente y aprender unas de otras. Es un intercambio de ideas que enriquece tanto a nivel personal como

profesional”, asegura.



El futuro de Xiana Cobo

Actualmente, Xiana está en un proceso de pausa creativa para redefinir el rumbo de su marca. Su objetivo es trasladar su propuesta hacia un ámbito más artístico y menos dependiente de la venta de producto. “Este año estoy haciendo una pausa con el proyecto a nivel de creación de colección y producto. No es fácil ser autónoma en este país y llevar una marca con todo el trabajo que eso implica. Así que he tenido que repensar qué rumbo le voy dar a la marca en un futuro. De momento me estoy preparando para dar clase de manera profesional en el ámbito del diseño y colocar mi marca en un lugar más artístico que no dependa tanto de la venta de producto. Lo que mantengo son los talleres. Ahora quiero lanzar uno nuevo para aprender a hacer el orillo de rulo, que creo que a la gente le encantará”, concluye.

El futuro de Xiana Cobo está lleno de posibilidades, pero siempre manteniendo intactos los valores que han hecho de su marca un proyecto único: autenticidad, sostenibilidad y el amor por lo hecho a mano.