Tres workshops de cerámica donde pasar la tarde

En muchas ocasiones las rutinas diarias a las que estamos acostumbrados pueden llegar a ser tan asfixiantes que terminamos buscando cómo romper con la monotonía diaria. Cuando esas reuniones con amigos en las cafeterías o esas fiestas de los fines de semana dejan de ser suficientes tratamos de expandir nuestros horizontes y mirar más allá. Ahí surgen planes que, aunque no son tan comunes, son iguales o más enriquecedores que los que acostumbramos a hacer.

Durante el verano es sencillo hacer planes al aire libre para tratar de liberar el estrés del día a día. No hay prácticamente nada que se pueda comparar a pasar un día entero en la playa o a dar un paseo por el bosque. Sin embargo, el buen tiempo no es para siempre. Sobre todo, ahora que se acerca septiembre está bien buscar alguna nueva opción que no dependa exclusivamente de un cielo despejado. Por lo tanto, nos surge un plan que está empezando a tomar cada vez más fuerza a lo largo de todo el mundo: los workshops de cerámica.

A pesar de que tiene un concepto similar a los clásicos talleres de cerámica no son exactamente lo mismo, ya que no es algo prolongado en el tiempo, sino que se limitan a las actividades realizadas durante una mañana o tarde. Además, aunque pueden estar relativamente guiadas, tienen la ventaja de que son bastante libres y uno siempre podrá hacer lo que más le guste, aunque esas son puntualidades que dependen más de cada local.

En cuanto a los beneficios de esta actividad, muchas personas han afirmado que son una excelente ayuda para el estrés y la ansiedad que se acumulan día tras día. Con independencia de las dotes artísticas que se puedan tener, concentrarse en crear una pieza de cerámica durante mucho tiempo ayuda a olvidar algunas de nuestras preocupaciones. Por ello, hasta hay hasta expertos en el ámbito psicológico y psiquiátrico que han empezado a recomendar los workshops de cerámica como una enriquecedora experiencia para cuidar nuestra salud mental.

En A Coruña actualmente contamos con bastantes opciones de workshops de cerámica. Sin embargo, hemos seleccionado las tres mejores que hay en A Coruña y Ferrol, para que así las visites todas o dispongas de diferentes opciones por si deseas compararlas y decidir cuál es la que más se ajusta a tus preferencias personales.

Nuestra primera tienda se sitúa en el número 22 de la plaza de la Dársena, más concretamente en el bajo D del edificio. Es un negocio que nace de las manos de una madre y su hija: Patricia y Camila Sánchez Maggiora. Patricia es una ceramista y arquitecta con una gran vocación, quien se graduó en Buenos Aires y luego vino a España. Camila Sánchez es diseñadora industrial y se encuentra más sumergida en el mundo digital y económico. Sin embargo, al igual que su madre, siempre se sintió llamada por la creatividad, por lo que se embarcó con su madre en el proyecto artístico que es Lamaelume.

Se trata de una tienda de cerámica con el toque personal y único de estas dos mujeres. Tienen a la venta diferentes opciones de vajilla, decoración de interior y hasta pendientes hechos con todo el cariño artesanal de sus propias manos. Y, por supuesto, el tema que nos ocupa: ofertan talleres de cerámica.

Disponen de una oferta de taller de iniciación a la cerámica, el cual cuenta con una sola sesión. Está diseñado para personas que nunca han tenido ningún contacto con la elaboración de productos de cerámica. Por ello, es una sesión que no ocupa demasiado tiempo. Se tratan de 3 horas de modelado en el que cada uno tiene total libertad y creatividad en el diseño de la pieza. Las maestras tan solo intervendrán para ayudar con la elaboración de la cerámica.

Además, al inicio de la sesión ofrecerán a los presentes un libro de inspiración con una gran variedad de ideas y ejemplos que pueden usar (o no) a la hora de crear su pequeña pieza. Al finalizar, las maestras darán unas cuantas técnicas de decoración de cerámica, acompañadas también de una profundización del horneado y esmalte. El precio final de esta sesión es de 65 euros.

Actualmente, las sesiones de estos talleres se encuentran agotadas. Sin embargo, os recomendamos estar atentos por si sacan nuevos horarios al inicio de septiembre. Mientras tanto, si realmente queréis iniciaros en el mundo de la cerámica, os recomendamos su Kit de cerámica en casa . Por tan solo 45 euros tendrás en tus manos las instrucciones y herramientas necesarias para instruirte en los cimientos básicos de la elaboración de piezas cerámicas.

La siguiente tienda se encuentra en Ferrol, más concretamente en el número 1 de la calle Doutor Iglesias Parga. El sufijo “-teka” no es un simple detalle estilístico, sino que es una referencia al idioma griego. Se traduce como “el lugar en el que se guarda algo”. La elección de este nombre se debe a que La Barroteka nace como ese lugar en el que se guarda el barro, pues la mayor parte de los productos que tienen en venta están elaborados de forma que nos recuerdan a piezas antiguas. Están elaboradas por el artista Rubén Ponte, quien trata de reproducir a través de estas la belleza y expresión de la naturaleza. Están disponibles en la tienda online y pueden enviarse a cualquier lugar del mundo.

Se trata de un estudio de cerámica con un concepto similar a Lamaelume. Aunque, en el caso de La Barroteka, su especialidad son los talleres que imparten semanalmente. Aunque ofrecen diversas clases de iniciación (las más demandadas), también tienen otras más concretas como la estampación floral en arcilla, coronas botánicas, cerámica artística y mucho más. Además, son también pet friendly, por lo que cualquiera se puede acercar al lugar con su mascota.

En La Barroteka cuentan con diversos bonos de clases con precios de lo más asequibles, en el caso de que desees buscar un lugar de confianza donde empezar a formarte en la cerámica. No obstante, lo que a nosotros nos interesa son los talleres, los cuales pueden consultarse aquí . Algunos de los talleres disponibles son diseño de tu propia maceta, creación de un set de desayuno, introducción a la cerámica y brunch y hasta un taller de dorodango, una técnica tradicional japonesa que consiste en crear esferas de arcilla pulida hasta que terminen suaves y brillantes. Busca liberar estrés y potenciar la concentración y serenidad.

Nuestra última tienda está en el número 1 de la avenida Primo de Rivera. Es un proyecto que nace de una pareja de jóvenes: Lydia y Llamas, quienes han querido hacer de su trabajo una continuación de su vida personal. Consideran que su musa es la naturaleza, algo que se puede notar a la perfección a través de su arte, pues cada una de sus piezas quiere ser un pequeño trozo de naturaleza que adorne los hogares de aquellos que deseen llevarlos consigo.

Hasta hace poco, Lydia y Llamas trabajan exclusivamente desde su taller con vistas al mar gallego, pero han decidido ampliarse al abrir un taller en A Coruña, donde no solo encontrarás las piezas que ellos mismos elaboran, sino también las de otros artistas. De nuevo nos centraremos en los talleres que imparten. Hay que tener en cuenta que actualmente se encuentran cerrados, por lo que se puede empezar a reservar para aquellas sesiones que se retomarán a partir de finales de septiembre.