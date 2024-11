Tania Astray: una joven promesa en el mundo de la moda y los certámenes de belleza

A sus 24 años, Tania Astray ha encontrado en el mundo de la moda y los certámenes de belleza un espacio donde expresar su pasión y compromiso. Esta joven esteticista, natural de A Coruña, se describe en tres palabras: “amorosa, empática y humilde”. Tania comparte con nosotros detalles de su vida, sus sueños y lo que significa para ella representar la banda de Barbanza en el certamen Miss RNB.

Una pasión desde la infancia

Desde pequeña, Tania mostró un interés innato por el mundo de la moda. “Siempre he sido una chica súper coqueta y muy presumida. Mis padres cada día se daban cuenta de que iba a ser una chica empoderada por mis gustos. Amaba cuando me llegaban tacones de plástico de juguete que venían con las revistas, y siempre corría al armario de mi madre y mi tía para ponerme sus zapatos e imaginar que era una modelo increíble”, recuerda.

Este amor por la moda no se quedó en la infancia. Tania encontró en este ámbito no solo una pasión, sino también una fuente de motivación: “Para mí, este mundo es mi relajación, mi motivación y mis ganas de todo”.

Su participación en Miss RNB A Coruña no fue casualidad, sino el resultado de años de sueños y preparación. “Desde pequeña soñaba con esto. Me apunté a una academia de modelaje para aprender más sobre el mundo. Cuando terminé, la agencia RNB se puso en contacto conmigo. No lo pensé dos veces: dije ‘es ahora o nunca’”, afirma. Aprovecha también para expresar su gratitud: “Quiero agradecer a RNB por confiar en mí y darme esta gran oportunidad”.

Representar a Barbanza, y no a su ciudad natal, fue una decisión de la organización, pero para Tania no hay dudas: “Lo hago con todo el amor y orgullo del mundo. Representar esta banda significa que todo lo que sueñas y te propones, si trabajas duro, se cumple”.

Belleza más allá del físico

Tania tiene una visión clara sobre los estándares de belleza y el valor de la belleza interior. “Me parece muy bien el cambio en los estándares de belleza. Todas las personas, independientemente de su físico, tienen derecho a participar en un certamen. La belleza no siempre es física. Para mí, los valores de una persona son más importantes. La belleza exterior se pierde con los años, pero un buen corazón, humildad y generosidad permanecen”, destaca la candidata.

En su vida diaria y en los certámenes, este enfoque es su guía. “Puedes ser guapa físicamente, pero si eres mala persona, pierdes todo el encanto exterior”, afirma con convicción.

Tania representa la banda de Barbanza en el certamen Miss RNB. I CEDIDA

Recuerdos y sueños

Entre sus recuerdos más preciados, Tania menciona los juegos de su infancia con sus primas. “Jugábamos a que una era fotógrafa, otra diseñadora de moda, y yo, por supuesto, era la que se ponía los tacones e imaginaba ser una modelo”, destaca. Hoy, esos sueños infantiles son su realidad. “Disfruto absolutamente todo. Soy una persona intensa, y disfruto cada momento al máximo, incluso los nervios antes de un desfile”, comenta.

En la era de las redes sociales, los certámenes de belleza están más expuestos que nunca, algo que Tania asume con naturalidad. “Desde el principio fui consciente de las consecuencias, tanto positivas como negativas. Pero creo en mí, soy segura de mí misma y decidí enfrentar mis sueños sin miedo”, afirma.

Inspirando a las nuevas generaciones

Como referente para muchas jóvenes, Tania tiene un mensaje claro: “Que no las frene nada. Que crean en sí mismas, sean seguras y no presten atención a los comentarios negativos. Con ganas y sacrificio, todo es posible”.

Para quienes enfrentan momentos de inseguridad, su consejo es buscar apoyo en sus seres queridos. “Cuando tengo dudas, hablo con mi familia, que siempre me apoya y cree en mí. Eso me da el empujón necesario para seguir adelante”, concluye.