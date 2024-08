Sastrería femenina para brillar en los eventos de verano

La firma Lanuya cuenta con las opciones perfectas para las amantes de los trajes que no quieren renunciar a la elegancia en sus eventos de noche. Estas prendas fabricadas en España, en su propio taller, son un aliado a tener en cuenta a la hora de pensar tu look para cualquier evento en el que quieras destacar. Además, son el verdadero ejemplo de que el blanco y el negro nunca fallan y son sinónimo de estilo.

Un imprescindible en tu armario



El conjunto Aldaba, en tres piezas, es un must para acertar en cualquier evento, si tu objetivo es no pasar desapercibida. La parte de arriba de este look en tonos blancos y dorados consta de un top para las calurosas noches de verano; combinado con una chaqueta cuya forma en la zona de los hombros es la clave de su elegancia.

En lo que respecta al pantalón, la versatilidad es un hecho. Lanuya cuenta con dos piezas perfectas para dar el toque final a este outfit. La marca permite elegir entre completar el traje con un pantalón blanco liso o en tonos dorados. Ambos destacan por sus favorecedoras formas y su estilo recto, que se traduce en un efecto long leg.

El conjunto Aldaba

Todo al negro

Otra apuesta es su conjunto Imposta. Se trata de una opción perfecta para los eventos de noche de verano, puesto que su tela es más fina y su confección es una oda a la comodidad, algo clave en la temporada estival.

Imposta es una vuelta a los años 20, con un estilo muy actual. Sus pasamanería dorada ofrece ese toque luxury que no pasa desapercibido. Tampoco lo hace el estilo de su pantalón, combinando una parte más fluida y terminando por arriba con lo que evoca a un traje de la época.

Ambos trajes son una muestra de que la sastrería femenina siempre es un acierto para cualquier evento. Además, la calidad de las prendas y su sostenibilidad, las convierten en una apuesta comprometida con el medioambiente y con la propia persona que las adquiera, puesto que siempre serán un acierto.