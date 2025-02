San Valentín en Aura Urban Retreat: regala bienestar en el primer retiro urbano de A Coruña

Este San Valentín, Aura Urban Retreat invita a celebrar el amor de una manera única: regalando momentos de bienestar, conexión y equilibrio con la naturaleza. Inspirado en los cuatro elementos, este exclusivo spa urbano, situado en el centro de A Coruña, ofrece experiencias diseñadas para armonizar cuerpo, mente y espíritu, permitiendo a cada visitante regresar a su esencia y conectar con su raíz.



Experiencias Retreat: Un viaje para dos

El mejor regalo para este San Valentín es compartir momentos inolvidables con las Experiencias Retreat, diseñadas para dos. El ritual insignia es Gold Spa, que combina la exclusividad del acceso privado al spa con un masaje en pareja transformador. Una experiencia que trasciende lo físico para sumergirse en la energía de los elementos y despertar los sentidos durante dos horas.

Un santuario inspirado en la naturaleza

Aura es un espacio dedicado al bienestar integral basado en la naturaleza y sus beneficios, cada cabina está inspirada en uno de los 4 elementos naturales. El interiorismo del espacio ha sido diseñado para envolver la experiencia y hacerla única.

La experiencia Aura es una experiencia de bienestar 360º: face spa, body spa & retreat. I CEDIDA

Un spa para disfrutar todos los días en pareja o en solitario.

Aura Urban Retreat abre sus puertas de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 h, permitiendo a cada visitante encontrar el momento perfecto para su experiencia de bienestar. No importa la rutina o la falta de tiempo, en Aura no existe una excusa para no mimarse.



Un San Valentín para recordar

Este año, Aura Urban Retreat propone sorprender con un regalo que va más allá de lo material para regalar bienestar. Además, en el spa animan a celebrar el amor propio reservando una experiencia retreat, facial o corporal individual. Las reservas ya están abiertas y se pueden realizar directamente en el spa o a través de su WhatsApp y redes sociales.