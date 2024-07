Pull&Bear desembarca en Ibiza con su proyecto 'Not just a DJ' y una pop up store en el hotel Los Felices

Pull & Bear llega a Ibiza y lo celebra a lo grande consolidando su proyecto Not Just A DJ, que aterriza en La Isla Bonita para deleite de algunos de los nombres más relevantes de la escena creativa actual.

Chloe Caillet y Anastadja han sido las encargadas de poner música a una velada inolvidable a la que precedió una cena con la isla de Ibiza como telón de fondo. Not Just a DJ es una celebración de la creatividad sin límites. Un espacio abierto a perfiles que además de destacar en otras disciplinas creativas, como el arte o la moda, se han atrevido a ponerse detrás de la mesa de mezclas y han desarrollado carreras de éxito como DJs.

Con este formato Pull&Bear rinde homenaje a una comunidad que se atreve a soñar más allá de cualquier frontera a través de la música y la moda.

Chloé Caillet y Anastadja, a los platos

Chloé Caillet es una DJ, productora y multiinstrumentista de París. Reconocida por su estilo ecléctico en música y moda, ha actuado en famosos clubes y festivales como Pacha, Fabric London, Hï Ibiza, Glastonbury y Coachella, además de su reciente residencia con CircoLoco. Ha recibido apoyo de medios internacionales como DJ Mag, Mixmag y Wonderland Magazine, y de DJ y críticos de renombre como Pete Tong en BBC Radio. Chloé fundó su sello XCESS Records en 2020 y recientemente lanzó su fiesta Smile, que ha atraído a celebridades como Dua Lipa.

Por su parte, ANASTADJA es una destacada figura en las artes audiovisuales y el DJing, conocida por combinar sonido y efectos visuales. Actualmente estudia Artes Audiovisuales en la USC y se destaca por su innovación en proyectos musicales y de comisariado. Su estilo abarca géneros como House, Funk bra- sileño, Amapiano y R&B. Ha trabajado con Soulection Radio y actuado en Boiler Room, donde su debut ha superado las 900,000 visitas. También ha actuado en el festival LIB con Do Lab y se prepara para su primera gira por la UE y el Reino Unido. Además, se dedica al diseño gráfico, el modelado 3D, el diseño de medios digitales y la moda, creando sus propias prendas de punto y colaborando con diversas marcas.

Una velada con cena a cargo de The Dinner Circle x Smile para una comunidad internacional, creativa y ecléctica.

Velada en hotel Los Felices

Pull & Bear ha creado para la ocasión una atmósfera mágica en uno de los enclaves ibicencos del momento: el hotel Los Felices.

Los invitados disfrutaron de una cena conceptual a cargo del colectivo creativo culinario The Dinner Circle, que unió talentos con la crew de Smile -la nueva fiesta curada por Chloe Cai-llet- en la que siempre se dan cita nombres reconocidos del panorama creativo internacional.

Después de la cena, los invitados pudieron disfrutar de los sets de Chloe Caillet y ANASTADJA, que subieron al DJbooth de Not Just a DJ by Pull & Bear dispuestas a hacer vibrar la pista de baile.