Porque él se lo merece: encuentra el regalo perfecto para papá

Se acerca el Día del Padre y, con él, la eterna pregunta: ¿qué le puedo regalar? Para ahorrarte el dilema, hemos preparado una selección de ideas con las que sorprenderle sin margen de error. Desde moda y accesorios hasta tecnología y estilo de vida, aquí encontrarás el detalle perfecto para cada tipo de papá.

Si a tu padre le gusta vestir con un toque juvenil y desenfadado, la nueva colección de ropa de la marca de zapatillas Morrison puede ser una gran opción. Garage Club está inspirada en la estética del streetwear y la energía de los espacios creativos urbanos, esta línea de ropa y gorras está diseñada para quienes valoran la comodidad sin renunciar al estilo.

Prendas de Garage Club, la nueva colección de Morrison. I CEDIDA

Una camiseta negra de Ami Paris, confeccionada en 100% algodón orgánico, es una prenda versátil que destaca por su diseño sencillo y su detalle de corazón bordado. Un regalo práctico, fácil de combinar y con ese aire chic que nunca pasa de moda.

Camiseta de Ami Paris

Para los padres que buscan calidad y diseño en sus accesorios, unas gafas de sol siempre son una apuesta segura. La firma Timberland® ha desarrollado monturas con la tecnología TimberBEND™, que garantiza resistencia y flexibilidad, además de un ajuste perfecto para rostros más anchos. Uno de nuestros modelos favoritos es el TB00044, una nueva montura navigator con doble puente, fabricada en titanio y embellecida con detalles icónicos de la marca, como su logo del árbol y las muescas inspiradas en la huella de la bota Timberland®.

Una de las novedades de la firma Timberland®

Si a tu padre le apasionan los gadgets, el Samsung Galaxy S25 es una apuesta segura. Este último lanzamiento de la marca coreana llega con avanzadas funciones de inteligencia artificial, que facilitan desde la edición de fotos hasta la traducción automática en tiempo real durante llamadas.Su cámara de 50 MP es una de las mejores del mercado, la resolución de pantalla alcanza un nuevo nivel en la serie Galaxy, y su procesador es el más potente desarrollado por Samsung hasta la fecha. Además, cuenta con 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de larga duración, convirtiéndolo en uno de los smartphones más completos del momento.

Samsung Galaxy S25

Si buscas un reloj inteligente de alto rendimiento, el Polar Vantage M es una de las mejores opciones del mercado. Esta marca de referencia en tecnología deportiva ha logrado combinar prestaciones avanzadas con un precio competitivo, convirtiéndolo en uno de los modelos más vendidos del mundo. Entre sus características destacan el registro avanzado de frecuencia cardiaca en la muñeca, GPS integrado, batería de larga duración, monitorización del sueño y un indicador de ruta para optimizar tus entrenamientos. Su innovadora tecnología Polar Precision Prime incorpora un sensor óptico de alta precisión que ofrece datos fiables en más de 130 deportes, incluyendo natación y ciclismo.

El Polar Vantage M es un reloj inteligente de alto rendimiento

Un libro siempre es un gran regalo. Si no sabes por dónde empezar, puedes echar un vistazo a la lista de los más vendidos. Año tras año, en los primeros puestos aparecen autores de renombre y, como era de esperar, este año no es la excepción. Nombres como Javier Sierra o Ildefonso Falcones vuelven a captar la atención de los lectores con historias que combinan emoción, intriga y calidad literaria. En “El plan maestro”, Sierra investiga la existencia de una comunidad secreta que, durante siglos, ha protegido valiosas obras de arte. Pero lo verdaderamente impactante es la razón detrás de ello: estas piezas no solo son tesoros históricos, sino auténticas puertas entre distintos mundos.