¿No tienes claro qué ponerte en Nochevieja? Inspírate con estas ideas

El 2024 llega a su fin y nos preparamos para dar la bienvenida al 2025 con energía, propósitos renovados… ¡y el mejor look posible! Nochevieja es una de esas noches en las que celebramos, brindamos y disfrutamos rodeados de familia, amigos o nuestra pareja. Por supuesto, el look juega un papel clave para sentirnos espectaculares. Si aún no tienes claro qué ponerte, aquí tienes algunas ideas que pueden ayudarte.

Brillos y lentejuelas

La Nochevieja es la excusa perfecta para brillar, literal y metafóricamente. Las lentejuelas y los tejidos metalizados son un “sí” rotundo, y puedes adaptarlos según el plan que tengas. Para una cena en casa con familia puedes combinar unos vaqueros con una camisa o chaqueta brillante. Si prefieres un look con falda, añádele una camisa blanca para rebajar la intensidad. Unos pendientes elegantes añadirán ese toque especial sin necesidad de exagerar. Si vas a celebrar esta noche de una forma más sofisticada, puedes optar por un vestido largo con detalles de lentejuelas o brillos.



El rojo: el color de la suerte

El rojo es un clásico infalible en Nochevieja, ya que simboliza la buena suerte y la pasión para el año que comienza. Puedes incluirlo en tu outfit de diferentes formas. Por un lado, un total look en rojo es una apuesta atrevida y llena de fuerza. Si prefieres algo más discreto, añade un toque de color rojo en tus accesorios, como zapatos o un bolso. Te proponemos un vestido de terciopelo con cuello halter, escote en pico y espalda descubierta de Zara.

Vestido rojo con cuello halter de Zara. I ZARA



El clásico vestido negro, con un giro

¿Quién no tiene en su armario por lo menos un vestido negro? Un fondo de armario que puedes potenciar con los complementos adecuados. Si apuestas por un vestido negro, dale un toque festivo con accesorios dorados o plateados. Un cinturón llamativo, joyas brillantes o unos zapatos metalizados elevarán este básico atemporal.

Recuerda que esta noche es el momento ideal para experimentar y atreverse con looks que normalmente no llevarías. Más es más, y en Nochevieja, no hay límites para la creatividad.