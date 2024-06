German Flores freelance copywriter gallego

German se presenta con educación mirándote directamente a los ojos, apretándole la mano con dulzura y enseguida comienza a hablar de sus pasiones, de sus vivencias, de su trabajo, de su vida. Su conversación me agrada, es sensible y apasionado, me gusta y me interesa lo que me transmite, las preguntas fluyen de manera natural y sus respuestas son muy interesantes y a la vez comedidas porque también es tímido. Su creatividad y sensibilidad me fascinaron y espero que a vosotros también.

GERMAN FLORES. MARKETING DE MODA E INNOVACIÓN.

Encontré mi vocación en el marketing y la comunicación hace 3 años tras un largo camino de crecimiento. He sido bailarín profesional, hecho de modelo (digo ‘’hecho de’’ por respeto a la profesión), profesor, activista y director de comunicación. A mis 25 años, puedo decir que no me he aburrido

Con mi trabajo, quiero impulsar a la nueva generación de startups, moda e innovación. Con mi historia, quiero inspirar a la juventud como otros me inspiraron a mí. Me gustaría ser una voz para el cambio, tanto en crecimiento personal como en nuestro poder como sociedad.





QUIÉN SOY YO

De pequeño tenía mucha ilusión y muy pocos recursos. Sumado a un acoso escolar atroz, lo tuve bien claro desde niño: ''tengo que salir adelante, sea como sea’’.



En el camino he logrado oportunidades increíbles. Gracias a mi empeño, desde luego, pero también gracias a la gente que creyó en mí. Desde fundadores de corporaciones a la beca Fulbright, y empezando por mis padres.

Siempre me incliné hacia el emprendimiento. A los 9 años jugaba a ser director de mi propia productora multimedia. Luego inventé una pequeña revista que vendía a mi familia y amigos para sacarme un dinero. Y a los 14, me surgió la oportunidad de ser bailarín profesional.





LA BECA FULBRIGHT

En 2020, algo en mí cambió. Me di cuenta que la danza no era mi lugar, y me atreví a cambiar mi vida por completo. Estaba rodando una película como protagonista que iba al festival de Florencia, pero los egos de parte del equipo disolvieron el proyecto. Yo solo quería trabajar, y salir adelante. Me surgió el pedir la primera beca Fulbright con la Xunta de Galicia para darle un giro a mi vida. Con ella me fui a EEUU en plena pandemia como investigador cultural.

Como anécdota, en el proceso, dirigí un grupo activista nacional con el que logramos permitir la reunión de familias binacionales durante los cierres fronterizos de la pandemia. Salimos por todas partes, por lo especial del mensaje: Love is NOT Tourism.







COPYWRITER DE MODA Y SOSTENIBILIDAD

Al poco de volver, la fundadora del Salón White en A Coruña me vio y me planteó ser modelo por lo particular que era. Justo en ese momento, mi primer texto apareció en los panfletos de la Madrid Fashion Week. Rodeado de moda e innovación corporativa, por fin estaba en casa (al más puro estilo Etta James).

Entré de lleno en la moda, con RUBEARTH y OTTODISANPIETRO. 6 meses después, desfilé por primera vez en Madrid Fashion Week. Esto último lo puedo compaginar con otros proyectos personales. Y me encanta.

Me centro en la moda y la sostenibilidad porque me apasionan. Ambas miran hacia el futuro con esperanza. La moda es un espacio seguro y diverso que mantiene viva nuestra ilusión. La sostenibilidad nos conecta con el mundo y mantiene vivo nuestro planeta.



Siempre tuve una conexión muy especial con la naturaleza. Cuando tenía 10 años, lloré con un documental en el que mostraban las atrocidades que cometemos los humanos en el mar. Ese día desconsolado en brazos de mi madre prometí usar cualquier habilidad y ponerla al servicio de proteger el mundo. Impulsar la innovación a todos los niveles es un deber.

Foto - Angelo Ramos Kaltblut Magazine



Mi visión de futuro es ser un impulso para los proyectos que trabajen por mejorar el mundo. Quiero hacer llegar a la gente formas mejores de hacer las cosas.

Hay quien cree que la publicidad y las marcas no salvarán el mundo. Yo discrepo, y pienso que dejar la responsabilidad únicamente a los consumidores es un error. Hay que poner las cosas fáciles, hay que hacer las cosas bien desde arriba. Las grandes empresas tienen oportunidad de redimirse, muchas aún no son conscientes del beneficio que les aportaría.







MARKETING DIGITAL



Escribí como forma de expresión toda mi vida, con lo que descubrí que podía contribuir a proyectos innovadores. Acabé trabajando con uno de los mayores laboratorios de innovación financiera del mundo en Portugal (Beta-i), eso me dio las alas para acercarme más a la innovación corporativa.

He tenido suerte en mi camino, he trabajado con referentes de la moda en España y Galicia como RUBEARTH, OTTODISANPIETRO y Rígido Jewelry, y en EEUU y Perú como Norbor Beauty y DUSHKA. He impartido conferencias sobre construir marcas de moda con la facultad de Diseño de Vigo Empoderar a las marcas , y sobre sostenibilidad en moda con ROTSEN en la Fundación Barrié.



Cuando le cuento a la gente lo que hago, dicen una de dos cosas: ‘’¿qué?’’ o ‘’Ah, rollo propiedad intelectual, ¿no?’’. Ser copywriter no es trabajar con copyright, y en España se ve todavía como una profesión nueva, aunque se supone que la IA va a por nosotros (lo cual no es del todo cierto, o al menos no a por todos).



German Flores empodera a las marcas construyendo el futuro.

El copywriter existe desde el siglo XIX, en el origen de la publicidad. Somos los que ponemos la voz (osea, las palabras) a todo tipo de contenido de marketing, branding o publicidad. Desde el famoso ‘’Vivamos como galegos’’ hasta el ‘’¿Te gusta conducir?’’, pasando por los pies de foto de las redes y las páginas web tan cucas que vemos.

Como anécdota, con 16 años, propuse una frase para un espectáculo que acabó como titular en el periódico, por lo reconocible del chiste: “Remade como galegos”.

Me encantaría trabajar con proyectos como el de Vazva por su protección de pulpos y tiburones, hacer algo con BAP & Conde, Ogilvy, etc. Quiero trazar mi propio camino.

Madrid Fashion Week Foto Nicolau0301s Cuenca





LA DANZA



Me descubrieron prácticamente por la calle Jesús Quiroga y Mercédes Suárez, y con ella trabajé muchísimo durante casi 10 años. Siempre me cuidó.



Realmente, fue una oportunidad de oro para conocer gente, viajar y avanzar mientras estudiaba a distancia bachillerato y la universidad. Trabajé con gente estupenda, colaboré con la Ópera de Viena gracias a Víctor Ullate (otra figura que me cuidó), y fui habitual de la Televisión de Galicia. Pero tardé mucho en reconciliarme con la parte positiva.



Me fui de la danza porque mi cuerpo me pidió que parase. Fuera de la gente que me dio oportunidades (en especial, Chedes), era un sector con una camaradería muy escasa, lleno de envidias, de gente muy insegura con su físico y con la que me costaba conectar al no sentir más pasión por la danza que querer trabajar. Yo trabajaba con un equipo de gente joven estupendo, y gente muy envidiosa trató de sabotear nuestro trabajo.

Es un sector que nunca llegará a florecer hasta que se pongan las cosas en su sitio, trabajen solo bailarines de verdad, y el sector entero una sus fuerzas en una misma dirección. Espero que respetar a los bailarines sea más que la moda del momento, las cosas tienen que cambiar.