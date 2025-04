Gaby Aragón llega a Ferrol de la mano del Circo Inimitable

Desde hoy, 11 de abril, y hasta el 27 de abril, el Circo Inimitable se presenta en el C.C. Parque Ferrol con un espectáculo renovado y lleno de emoción. Con una compañía prácticamente nueva, el circo promete sorprender al público con números aéreos, malabaristas, contorsionistas y un espectacular número de patines completamente diferente al del año pasado.

Este año, el Circo Inimitable llega con una propuesta fresca. “Prácticamente está toda la compañía renovada, con nuevos números aéreos, de suelo, malabaristas y contorsionistas. Incluso el número de patines, que el año pasado ya sorprendió, es completamente diferente”, afirma Luis Vila, representante de la gira del circo.

El toque especial de este espectáculo será la participación de Gaby Aragón, quien, por primera vez, se presenta en Ferrol para dirigir el show. "Este espectáculo será un homenaje a la familia Aragón y a Los Payasos de la Tele. A medida que avanza, el público podrá disfrutar de las canciones más icónicas de la familia Aragón y recordar juntos esos momentos tan especiales", señala Vila.

Con Gaby Aragón al frente, el circo se convierte en una celebración para todas las generaciones, especialmente para los que crecieron con los entrañables payasos de la televisión. El Circo Inimitable ha sido diseñado para conectar con toda la familia. "Es un espectáculo que gusta tanto a los niños, como a los padres que lo veían con sus propios padres, y por supuesto, a los abuelos, que vivieron esa época de Los Payasos de la Tele. Es una oportunidad para revivir esos recuerdos y transmitir esa magia a las nuevas generaciones", comenta Vila.

Uno de los jóvenes artistas del circo sorprendiendo al público con un número de malabares. I CEDIDA

Además, los tres domingos de la temporada serán gratuitos para los niños, lo que ofrece una excelente oportunidad para que las familias disfruten del circo.

El Circo Inimitable ya ha sido un éxito en otras ciudades como Vigo y Lugo, y se espera que en Ferrol no sea la excepción. "En Vigo, durante las pasadas navidades, fue un éxito rotundo, y también en Lugo. Es un espectáculo que no defrauda", asegura Vila, quien invita a todos los públicos de las poblaciones cercanas a no perderse esta oportunidad única.