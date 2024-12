Las ‘Fashion Nats’: Figurines de moda estilizados y personalizados como regalo

Las fashion Nats son figurines de moda, ilustraciones personalizadas que nacen de la imaginación e inspiración de Natalia Carracedo. Una ‘Nats’ es un regalo exclusivo y único que perdurará en el tiempo. Detrás de estas maravillosas ilustraciones está Natalia Carracedo, natural de Valladolid, la pequeña de tres hermanos y con el recuerdo de una infancia muy feliz. Creció en una casa donde no faltaba la música, el cine, los libros... Todo esto despertó en ella una gran creatividad y sensibilidad. Aunque también influye que sus padres tenían cierta destreza artística con el dibujo y con la moda.



Dibuja desde que tiene uso de razón: “Recuerdo cuando mi madre nos llevaba a comprar libros, cuadernos para colorear o recortables. A mi hermano le encantaban los coches y las maquetas, y mi hermana y yo coleccionamos ‘las mariquitas’. Pero pronto empecé a crear las mías propias. Me inspiraba en las revistas de mi madre, ‘Burda’, ‘Patrones’, o en su propio armario que me encantaba revolver, poniéndome todo lo que veía: tacones, collares, sombreros, pañuelos…”. Fue en esa época cuando supo que su pasión era la moda.

Natalia estudió Diseño de Moda, Corte, Confección y Patronaje. No se le daba mal coser, pero lo suyo era dibujar.



Pero sus estudios quedaron en segundo plano cuando comenzó a trabajar en el comercio textil a jornada completa. Se le daba bien y le encantaba, y pronto llegaron puestos de responsabilidad que ocupaban todo su tiempo.



Veinte años después decidió dar un giro a su vida, dedicarle más tiempo a su familia y retomar el dibujo, y de manera autodidacta aprendió nuevas técnicas y creó los figurines de moda, a los que llamó ‘Nats’. Primero como recortables, personalizando tanto los figurines como los looks. Luego llegaron las ‘Nats personalizadas’, “que me fueron encargando las personas de mi entorno más cercano”.



“Las ‘Nats’ son figurines de moda estilizados, creados a mano de forma tradicional, partiendo de un boceto a lápiz, en un proceso que culmina en una ilustración artística con estilo propio. Son ilustraciones únicas y especiales donde cada trazo es creado con mimo y sutileza, con el objetivo de reflejar la esencia de cada persona”, explica.



Estas creaciones empezaron a conocerse gracias a la famosísima joyera madrileña Cristina Yanes, “una de las personas que más me ha apoyado cuando conoció mi trabajo, encargándome dos ilustraciones para su querida amiga Paloma Cuevas. Le presenté dos bocetos con estilos diferentes, uno con vestido de fiesta de Rosa Clará y otro con su faceta más flamenca, con vestido de volantes y su preciosa melena suelta. Tanto le gustaron que se quedó con las dos, porque ambas reflejaban su esencia”. Desde entonces esa es la finalidad de Natalia, captar la esencia de cada persona que dibuja.



Las ‘Nats personalizadas’ son ilustraciones únicas y especiales, donde cada trazo es creado con mimo y sutileza, con el objetivo de reflejar la esencia de cada persona.



Ha realizado ‘Fashion Nats’ para marcas de calzado (Apolos Shoes), de bolsos (Colorshandbags), para estampación de camisetas (Martina K.), marcas de ropa canina (Canichinpets), e incluso para una editorial (Koan), ilustrando el primer libro de Gisella Gil Buxadé, ‘Cosmética emocional’, donde una de las 15 ilustraciones realizadas aparece incluso en portada. Un momento emocionante que nunca llegó a imaginar.



“Y ‘Custom Nats’ para mi querida Cristina Yanes, a la que tengo un cariño especial por su gran apoyo, Isabel Abdo (Abdo shoes), Gisella Gil y Sandra Castiñeira (Muy Castiñeira) entre otras…”, afirma.



“No puedo olvidarme de los calendarios ByNat, que ya van por el cuarto año, y ya se están convirtiendo en un imprescindible para mucha gente. Cada año con una temática, con una ilustración por mes a cual más bonita, y con un diseño realizado por mi diseñador gráfico favorito, mi hermano José Luis, @carracedoinfografia, que nunca me falla y siempre tiene un hueco para ayudarme en cualquier tema digital, que a mí siempre se me resiste", asegura.



“Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han encargado su ilustración, que hayan esperado y que hayan tenido paciencia, algo que en estos tiempos se está perdiendo, porque nos están vendiendo que la inmediatez es lo importante, y yo necesito todo lo contrario, tiempo y dedicación para crear una Nat”, cuenta.



En su cuenta de Instagram, Natsbynat, publica las dos opciones. Las ‘Fashion Nats’, los figurines que nacen de su inspiración, donde refleja tendencias de moda, vestidos icónicos o incluso de streetstyle; y las ‘custom Nat’, las creaciones bajo pedido, siendo fiel a las indicaciones de cada cliente, pero siempre aportando mi toque Nat.



“La gente me pregunta a menudo cuál es mi ilustración favorita, y yo siempre contesto… ‘la siguiente…’ y realmente es así, intento superarme con cada nueva ilustración, y me enamoro de ella según va surgiendo del lápiz. Y así, pasito a pasito, entre un dibujo y otro, voy dando forma a este maravilloso proyecto, que no existiría sin el apoyo constante de mi familia, y del que desearía poder afirmar en algún momento… Sí, vivo de mis ‘Nats’”, asegura la creadora.