Árbol de Navidad solidario de Chaumet

La marca de alta joyería francesa Chaumet presentó su boutique de Ortega y Gasset, 13, su Árbol de Navidad Solidario realizado por las diseñadoras Mercedes e Inés Domecq, creadoras de la firma The IQ Collection.



El árbol de navidad solidario es un evento benéfico en el que las principales marcas de lujo crean árboles de Navidad únicos que se exponen una semana en sus tiendas insignia durante la ‘Ruta del Solidarity Xmas Tree’ en Madrid.

Los árboles se subastan a beneficio de dos fundaciones en una prestigiosa cena de gala, que en este caso fueron la ONG Grandes Amigos y Mamás en acción. Esta ha sido la 8ª edición de la iniciativa.



Todos los elementos del árbol representan la identidad y los símbolos con los que históricamente se ha asociado a Chaumet. Como también lo son los adornos en forma de abeja, elemento que protagoniza la popular colección Bee My Love. La tiara, que corona el árbol como una estrella navideña, hace referencia además no solo a los inicios de la maison francesa, sino que también forma parte del logo de The IQ Collection.

Una de las colecciones que han servido como inspiración fundamental para el árbol ha sido Bee My Love, que ofrece radiantes creaciones inspiradas en el panal de la colmena. Esta colección gráfica y atemporal se adapta a todas las ocasiones y momentos de la vida. Símbolo del poder divino y eterno de Napoleón I, la abeja de oro adornaba el atuendo y los hogares de la pareja imperial.



El evento contó con varios amigos de la marca que pasaron a descubrir el árbol, entre ellos la modelo venezolana Ninoska Vasquez, Amelia Bono, los diseñadores Álvaro Castejón y Arnaud Maillard, de Alvarno, Pepino Marino, quien además ejerció como DJ durante el cóctel y Blanca Arimany.